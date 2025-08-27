Gusano barrenador: lo que debe saber del parásito que come tejido humano y causa terror en EE. UU.

El gusano barrenador ha causado recientemente un impacto significativo en los humanos, tras haber descubierto recientemente casos de personas infectadas por esta larva.

Aunque inicialmente se había detectado afectaciones sólo en animales, particularmente en las reses, los casos en humanos que han sido reportados se han convertido un foco que causa terror en la salud de las personas al aún no tener claridad sobre las incidencias que este tiene en la vida de quienes resultan infectados.

Según una publicación científica de Nature la reemergencia de Cochliomyia hominivorax, conocida como el gusano barrenador, representa una preocupación significativa tanto para la sanidad animal como para la salud pública y la economía regional.

En 2017, se documentó un caso de miasis por C. hominivorax en un venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) en Big Pine Key, Florida, que también afectó a animales domésticos en el condado de Miami-Dade. Estos brotes se lograron controlar mediante la liberación de moscas estériles.

Más recientemente, se diagnosticó un caso en un adulto de 71 años en Costa Rica. Este evento es un indicador crucial de la posible reemergencia de C. hominivorax en regiones que previamente habían logrado su erradicación, señalando un riesgo zoonótico latente.

Reemergencia en Centroamérica y México (2024):



Para diciembre de 2024, la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador (COPEG) informó una alta incidencia de reemergencia de C. hominivorax en Panamá, Costa Rica y Nicaragua.

También se reportaron casos, aunque en menor número, en Honduras y Guatemala.

En México, se confirmaron casos en ganado durante noviembre y diciembre de 2024. Estos casos fueron detectados específicamente en los estados de Chiapas y Campeche.

Cómo se contrae el gusano barrenador

Los gusanos barrenadores son larvas de mosca que se adhieren a heridas abiertas y se alimentan de tejidos vivos. Aunque no tienen una zona en específico de permanencia, se encuentran principalmente en zonas ganaderas o habitadas por animales y en áreas húmedas, que son lugares donde se observa mayor presencia de moscas, quienes ponen huevos y estos se convierten en larvas que, posteriormente, se alimentan en el tejido y crecen atornillándose en la piel y el músculo y es allí cuando se desarrolla lo que se conoce como la miasis humana o animal.

Gusano barrenador genera infecciones en animales y humanos Foto: generada con Image fx

Qué hace el gusano barrenador en humanos

Una vez adheridos al tejido, se desarrollan y generan síntomas como fiebre, inflamación, sensación de movimiento bajo la piel, necrosis (muerte del tejido) e, incluso, la muerte, en casos de pacientes con complicaciones de salud previas donde no es tratada a tiempo.

Aunque no suele ser mortal, el tratamiento es importante para evitar infecciones mayores, el cual se realiza retirando las larvas que se encuentran en el tejido y desinfectando las heridas.