Hospital sin límites: médicos que llevan salud por ríos y montañas en Casanare

En Casanare, la salud ya no espera únicamente en los hospitales. Desde 2024 funciona Hospital sin límites, una estrategia que convierte carpas en quirófanos y camiones en consultorios móviles para llegar a los rincones donde antes no había médicos.

Los equipos se mueven en carro, en lancha, a caballo o a pie. Con ellos viajan especialistas, enfermeras y técnicos que cargan desde laboratorios portátiles hasta equipos de rayos X. En cada municipio levantan hospitales itinerantes que permanecen el tiempo suficiente para atender las necesidades más urgentes.

En menos de dos años, se han desarrollado 20 jornadas en los 19 municipios de Casanare. El resultado: más de 25.000 personas atendidas y 680 cirugías realizadas, entre ellas procedimientos de hernias, lipomas y partos que en otros tiempos habrían requerido traslados prolongados hasta Yopal.

La iniciativa surgió luego de que en varias visitas a veredas se confirmara un déficit grave en la prestación de servicios de salud: consultas aplazadas por meses, cirugías suspendidas y pacientes sin acceso a medicamentos básicos. Esa situación impulsó la creación del hospital itinerante, pensado para descongestionar la capital y, sobre todo, acercar la atención a quienes más la necesitan.



Cada jornada moviliza cerca de 70 profesionales y una logística que incluye medicamentos, anestesia y equipos biomédicos. El esfuerzo se complementa con el Programa de Atención Primaria en Salud, que recorre fincas y veredas para prevenir enfermedades directamente en los hogares.

En sabanas abiertas y montañas apartadas, la estrategia ha cambiado la rutina de los pueblos: ahora la noticia no es la espera, sino la llegada de médicos y especialistas que, al menos por unos días, convierten las plazas y escuelas en hospitales.