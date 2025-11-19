INC advierte riesgos del vapeo y fortalece acciones para diagnóstico temprano del cáncer de pulmón

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) continúa impulsando estrategias para mejorar la detección temprana del cáncer de pulmón a través del trabajo articulado de un equipo multidisciplinario que analiza integralmente los casos de pacientes con nódulos pulmonares.

Según el oncólogo clínico Ricardo Bruges, no todos estos hallazgos corresponden a enfermedad metastásica, como suele pensarse en quienes han tenido cáncer de mama o de colon. En muchos casos, se trata de segundos primarios de cáncer de pulmón, lo que se ha podido identificar gracias al análisis oportuno de imágenes, biopsias y una evaluación sistemática.

El INC resalta que el diagnóstico temprano, a nivel mundial, se basa principalmente en estudios imagenológicos, en especial tomografías de tórax. Estas se realizan tanto en programas de tamizaje con TAC de baja dosis como en pacientes que llegan con hallazgos incidentales.

Adulto mayor haciendo prueba para detectar cáncer de pulmón Foto: AFP

Al mismo tiempo, avanzan investigaciones globales en nuevas técnicas, como la detección de metilación de ADN tumoral circulante, microARN, compuestos orgánicos volátiles exhalados y el uso de inteligencia artificial para analizar imágenes y bases de datos de población en riesgo.



Según el doctor Bruges, estas tecnologías podrían mejorar la precisión diagnóstica y apoyar de manera proactiva la identificación de candidatos a tamizaje.

De acuerdo con el informe Globocan 2022, el cáncer de pulmón es la sexta causa de incidencia en Colombia y una de las principales causas de mortalidad por cáncer. Ante este panorama, Bruges subrayó la importancia de fortalecer mecanismos institucionales y gubernamentales que permitan identificar grupos de riesgo, robustecer la atención primaria y promover programas estatales de tamizaje que faciliten el diagnóstico en etapas tempranas.

El especialista también advirtió sobre el creciente uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre jóvenes. Aunque aún no existen estudios poblacionales de largo plazo que establezcan una relación directa con el cáncer de pulmón, diversos compuestos presentes en estos dispositivos, como formaldehído, metales pesados y nitrosaminas, pueden generar inflamación crónica y procesos asociados al daño del ADN. La Ley 2354 de 2024, que regula su comercialización, busca reducir la exposición de menores y prevenir riesgos futuros.