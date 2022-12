Incertidumbre por recursos para el sistema de salud

Blu Radio conoció un documento que le envió el director de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (ADRES) al presidente del gremio de las EPS el 28 de junio de 2018 y con copia al Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda, en el que se revelan inconsistencias entre las cifras que las EPS dicen que el Gobierno les adeuda y las cuentas de la ADRES.

Además, plantea un panorama difícil para el sistema por los costos de los servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

En la primera parte del documento, Ramírez le explica al gremio que hubo un “reto propuesto que no se cumplió”.

“El Gobierno hizo un esfuerzo fiscal significativo en inclusiones en el Plan de Beneficios, incrementando la Unidad de Pago por Capitación para el presente año. Lo anterior generó el reto de disminuir el gasto en tecnologías NO PBS, el cual fue asumido por el Ministerio de Salud y sus entidades adscritas, así como demás actores del sistema. Dicho reto no se logrará”, señala el documento.

Explica que las razones para no lograr que se redujera el gasto en insumos y tecnologías, que no están cubiertas por el Plan de Beneficios, obedecen a “la rápida reacción del mercado” y una demora en las medidas para compensar el incremento de solicitud de medicamentos no incluidos.

La ADRES argumenta que hubo una demora en las regulaciones de precios a medicamentos, en la reglamentación para los recobros y también en negociaciones con la industria para fijar precios estándar según los resultados del mercado.

Pero señala que espera que con la implementación completa de las medidas haya un impacto que mejore la salud financiera del sistema en el futuro cercano.

Más adelante la carta explica que el Gobierno Nacional asignó en total $2,8 billones para lo que no está incluido en el plan para esta vigencia.

De ese total ya se tienen $800.000 millones y el Ministerio de Hacienda asignó otros $800.000 millones para poder acercarse a cumplir la meta y no causar problemas en el sistema durante el año.

Sin embargo, la entidad señala que “culminar los trámites exige tiempo adicional. Espero que, terminados los trámites mencionados, el pago previo de julio pueda darse a finales del mismo mes”.

Y agrega que es necesaria una voluntad del próximo Gobierno para inyectar recursos y crear más liquidez.

Además, la Administradora reconoce que hay “restricciones al presupuesto” y añade que le va a dejar todas las cuentas claras al Gobierno entrante.

La almendra de la carta es la demora que reconoce la ADRES en los trámites del Ministerio de Hacienda para girar y apropiar los recursos para pagar las tecnologías no incluidas que deben ser financiadas por el Estado.

Eso, como lo denunció Acemi a través de un comunicado el pasado 23 de julio, causa traumatismos en el sistema, cuyos afectados son los pacientes. En el comunicado, ACEMI afirma que con corte a junio había $1,01 billones que se adeudaban lo que hizo que unos $300.000 millones se dejaran de recibir cada mes.

Finalmente, hay una incongruencia en las cifras. La ADRES dice que las EPS esperan recibir $5 billones en recobros por tecnologías no incluidas, pero los cálculos de la entidad corresponden a la mitad de esa cifra.

Y la ADRES cuestiona que EPS liquidadas estén demandando al Estado aspirando a recibir recursos de la misma bolsa, cuando no hay lugar a las supuestas deudas.

Para ACEMI, la situación no tiene que ver con las EPS y “se sale de su control”. El problema está en que la ley estatutaria del sector que concibió a la salud como un derecho público fundamental y la Corte Constitucional en recientes fallos han aclarado que nada puede ser excluido, por lo que el Estado debe asumir los costos de todo lo que un paciente requiera cuando este no pueda pagarlo por sí mismo.

El presidente Santos ya ha sugerido que hay que tratar de reformar ese componente porque el sistema no puede soportar esos gastos, sobre todo en las enfermedades de alto costo.

El sistema de Salud maneja uno de los presupuestos más altos de la Nación a través de las EPS que funcionan como intermediarias.

