Inicia en el Congreso discusión de la reforma a la salud

Este martes, en el Congreso, se dará un paso importante en la discusión de la reforma a la salud, con el inicio del primer debate que busca convertirla en ley de la República.

El expresidente y director del partido Liberal, César Gaviria, se reunió anoche con los cuatro congresistas de esa colectividad que hacen parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para revisar las propuestas del partido.

En la reunión estuvieron presentes María Eugenia Lopera, Héctor Chaparro, Germán Rozo y Hugo Archila. Durante el encuentro, el expresidente Gaviria les pidió a los congresistas que le informen si quedaron, o no, incluidas las líneas rojas del Partido Liberal en la ponencia que será debatida en la comisión. Las líneas rojas del partido Liberal son un sistema de aseguramiento social mixto con los agentes públicos y privados, la libre elección del usuario de la entidad gestora de la salud y la no burocratización ni estabilización del sistema de salud.

A pesar de la reunión, los congresistas no tomaron una determinación para saber si apoyan o no la reforma de la salud, ya que no contaban con el texto definitivo.

Hoy, a las 10 de la mañana, se producirá un encuentro virtual entre las tres cabezas de los partidos de coalición (Dilian Toro, Efraín Cepeda y César Gaviria) para establecer si quedaron plasmadas las propuestas en la reforma a la salud. Los partidos Liberal, La U y Conservador buscan que el sistema continúe bajo un modelo mixto, se evite la burocratización y que los fondos de la salud no se regionalicen. El mensaje que tienen para el Gobierno es que están dispuestos a ser flexibles solo si hay voluntad del Ministerio de Salud de acoger las propuestas.

Durante la discusión se presentarán tres ponencias: una mayoritaria (la del Gobierno), la segunda ponencia es la que presentó la oposición, los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, en donde se oponen a la propuesta base y la tercera ponencia que se deberá estudiar es la que radicó el Partido Liberal, la cual en líneas generales rechaza el proyecto del Gobierno.

El coordinador ponente, representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, sostuvo que durante el fin de semana se estuvieron revisando esos cambios que los partidos La U y Conservador han pedido incorporar. Sin embargo, el senador de Cambio Radical, David Luna, cree que todo esto es una pantomima, un show mediático, porque al final se aprobará la reforma a la salud sin las modificaciones que piden los de La U, los conservadores y los liberales.