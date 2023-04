Liberales siguen indecisos sobre su apoyo a reforma a la salud

El expresidente y director del partido Liberal, César Gaviria, se reunió con los cuatro congresistas de esa colectividad que hacen parte de la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. La reunión inició a las 7:30 de la noche y se extendió por dos horas.

En el encuentro, el expresidente Cesar Gaviria habló con los cuatro congresistas liberales y les pidió que le informen si quedaron, o no, incluidas las líneas rojas del partido Liberal en la ponencia que será debatida en la comisión, sin embargo, no tomaron una determinación para saber si apoyan o no la reforma la salud al no contar con el texto definitivo.

“Hasta el momento, no ha llegado el documento donde se pueda plasmar de manera final la posición del Gobierno, hasta no conocer ese documento, el partido Liberal no va a pronunciarse, hasta que ese momento suceda, esperando también poderse reunir con los miembros de los presidentes de los partidos políticos de La U y Conservador. La discusión arrancará a las 10:00 de la mañana y esperamos que antes de esa hora ya el partido Liberal conozca el documento y poder fijar una postura desde la comisión séptima”, manifestó el representante German Rozo.

Las líneas rojas del partido Liberal son las siguientes: sistema de aseguramiento social mixto con los agentes públicos y privados; libre elección del usuario de la entidad gestora de la salud y la no burocratización ni estabilización del sistema de salud.

“Pero, también, estamos muy preocupados porque necesitamos que esa reforma garantice efectivamente la transformación que requieren los colombianos. No puede ser que por salir del paso o por darle cumplimiento a unos sectores políticos o por cumplir solamente a el Gobierno. Yo creo que el mayor beneficiado que debe salir de estas discusiones, de este trasnocho, debe ser el pueblo colombiano con una verdadera reforma al sistema de salud que hoy estamos presentando”, indico el representante German Rozo.

Para este martes está previsto que los presidentes de los partidos Liberal, La U y Conservador se reúnan nuevamente para estudiar el documento y establecer si quedaron plasmadas sus propuestas en la reforma a la salud.

“Podemos estar acompañando varias de las cosas que siempre le hemos dicho al Gobierno que la vamos a acompañar, pero también, que respeten esos aspectos que nos preocupan a los liberales y que lo debemos discutir. Además, también quiero aclararles algo, este es el primer paso que se va a llevar a cabo es la discusión que se lleva en la en la comisión, después pasaremos a la plenaria y hay mucho tiempo para discutir”, indico Rozo al término de la reunión con el expresidente César Gaviria.

