Instituciones educativas del Huila no regresarán a clases presenciales el 1 de agosto

A pesar de la medida del Ministerio de Educación para que desde el 1 de agosto se retomen clases presenciales en las instituciones educativas bajo el modelo de alternancia, en Huila esa situación no será así para 35 municipios no certificados.

Así lo advirtió el secretario de Educación de ese departamento Luis Alfredo Ortiz, luego de conocer la medida emitida por el Gobierno.

“El 1 de agosto no se van a reabrir los establecimientos educativos. Aquí no existe la posibilidad de que estudiantes de los primeros cursos regresen. Aquí no existe la posibilidad que un grupo de 20 a 30 estudiantes regresen en un momento determinado”, expresó Ortiz.

El funcionario insistió que “como Secretaría Departamental tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Y la responsabilidad está dada fundamentalmente en proteger la vida y la integridad de nuestros grupos educacionales”.

Por esa razón, esa entidad trabaja en el fortalecimiento de la educación en casa, atendiendo a las condiciones de cada municipio y de las diferentes instituciones educativas del Huila.

Además, la Secretaría advirtió que realizará mesas de concertación con docentes, padres de familia y directivos para evaluar las disposiciones del Gobierno Nacional y el reto del regreso paulatino y escalonado de clases en zonas que permitan esa condición.

El anuncio de Ortiz cobija a más de 123.000 estudiantes de 1.447 centros de educación oficiales.

