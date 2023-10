"Investigación tendría que derivar hacia EPS": exministra Corcho sobre escasez de medicamentos

Después de que la Procuraduría abriera investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y la exministra Carolina Corcho, por la presunta omisión del cumplimiento de funciones con relación a la escasez de medicamentos en el país durante 2023, la exfuncionaria respondió en Blu Radio sobre la situación.

"Yo estoy muy tranquila, pues evidentemente hicimos lo que tenemos que hacer y esta investigación permitirá que el país conozca la verdad de porqué quienes tienen los recursos no están haciendo estas compras, según denunció la industria farmacéutica", dijo.

La exfuncionaria se defendió asegurando que durante su administración hubo más de 15 mesas de trabajo con todos los actores del sistema de salud, así como las investigaciones y el trabajo de seguimiento con el Invima. "Todo eso se puede demostrar, todo eso está aprobado y estamos atentos a la Procuraduría si se notifica para presentar y probar todo este proceso dentro de las competencias legales que, insisto, el ministerio no es el comprador, el gran comprador de medicamentos son las EPS", aseguró la exministra de Salud.

Y es que la exministra Corcho aseguró que el tema de escasez de medicamentos se explica por varios factores y responsabilidades. Para la exfuncionaria las EPS tienen un papel protagónico en esta situación.

"El ordenador del gasto en salud en Colombia son las EPS. El Ministerio de Salud gira los recursos y de ahí las EPS tienen que hacer los acuerdos y los contratos con los proveedores y con clínicas y hospitales para proveer. Ha habido denuncias. Nosotros en el Ministerio de Salud hicimos reuniones suficientes y requerimientos formales a la Superintendencia de Salud para hacer las aperturas de investigaciones que dentro del sistema de salud no está el medicamento, pero el paciente va a los servicios de droguería y sí está el medicamento. Recientemente inclusive la industria farmacéutica denuncia eso. Les han girado la plata (a las EPS) y no han comprado los medicamentos y este es un asunto que tiene que ver con solicitudes de investigaciones que hicimos el ministerio porque el ministerio no es un comprador de medicamentos", agregó Corcho.

Para la exministra las responsabilidades de las EPS en este tema debería llevar a esas entidades a que se les investigue.

"El problema que nosotros tuvimos es que las EPS no estaban reportando, es que las EPS son las que tienen el control de los contratos de la compra de medicamentos (...) Si vamos a ser rigurosos desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de salud, el comprador y ordenador del gasto en el sistema de salud son las EPS. Si vamos a ser rigurosos, pues efectivamente la investigación tendría que derivar hacia las EPS, que son las que tienen la responsabilidad legal y constitucional frente a este tema", dijo.

Para Corcho el desabastecimiento y/o escasez de medicamentos es una situación que se presenta desde el año 2013 en Colombia, pero que es un problema global. Esto se explica con temas como la prescripción sobre una marca específica, pero el paciente no sabe que puede apelar a esa otra marca; además de escasez de materia prima a nivel mundial que no permite la comercialización del medicamento; y otros productos que la industria no le interesa producir por su baja rentabilidad.

Mientras tanto y desde Villavicencio, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el país no pasa por ninguna escasez de medicamentos.

"Cuando usted habla de escasez es que de pronto no hay la suficiente cantidad, no quiere decir que no exista. Muchas veces es porque la gente quiere una determinada marca y no quiere cambiarla, pero resulta que esa misma droga hay en muchos otros medicamentos", dijo Jaramillo.

