Invima alerta que suplemento Lida Plus Destroyer no tiene registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre la comercialización fraudulenta del producto Lida Plus Destroyer New, que es promocionado como suplemento dietario y que no se encuentra amparado por un registro sanitario del instituto.

Entre los beneficios que se atribuye el suplemento está bajar de peso , suprimir el apetito, eliminar la retención de líquido, acelerar el metabolismo y aumentar los niveles de energía, entre otras. Es por eso que el ente de control activó la alerta.



“La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, confirma que el producto bajo la marca LIDA PLUS DESTROYER NEW, que se oferta en diferentes plataformas comerciales, es considerado fraudulento”, señaló en un documento el Invima.

Adicionalmente, el instituto aseguró que desconoce aspectos relevantes de la pastilla como su composición y condiciones de almacenamiento, transporte y distribución.

En varias oportunidades el Instituto ha alertado sobre los riesgos que tienen este tipo de productos para la salud de quienes los utilizan, e igualmente hace alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.

Por último, la entidad le hizo un llamado a la ciudadanía para que siempre verifique el número de registro sanitario del producto antes de utilizarlo y confirmar su autenticidad. Además, suspender el consumo del producto inmediatamente, en caso de haberlo comprado, e informar a las autoridades de salud dónde se está comercializando dicho producto.

