Invima ha impuesto multas por más de $3.000 millones por incumplimiento en normativa sanitaria

Durante los primeros seis meses de 2025, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) impuso multas por un valor total de $3.283 millones de pesos, como parte de sus labores de inspección, vigilancia y control en todo el país.

El sector de los medicamentos concentró el 57% del valor total de las sanciones, lo que representa $1.883 millones. En segundo lugar, los sectores de alimentos y bebidas, así como los derivados lácteos, agruparon el 24% del total. Otras áreas, como cosméticos, dispositivos médicos y plantas de beneficio y derivados cárnicos registraron un valor reducido en las multas impuestas.

“En el Invima seguimos adelantando un control sanitario riguroso, con el firme propósito de proteger la salud de los colombianos, desde los diferentes sectores que son competencia de la entidad”, indicó Eliana Gómez, directora de Responsabilidad Sanitaria del Invima.

Invima // Foto: Invima

Por regiones, Cundinamarca fue el departamento con la cifra más alta de multas ejecutoriadas, al registrar más de $1.500 millones, lo que representa el 47.2% del total nacional. Le siguieron Antioquia con el 15.9% y Valle del Cauca con el 2.2%. Entre estos tres departamentos se concentró el 72% del monto total de las sanciones.

Otros departamentos como Córdoba, Santander y Atlántico presentaron una participación entre el 3.5% y el 7%, mientras que Cesar y Norte de Santander representaron el porcentaje más bajo, con una participación del 0.3% cada uno.