Johnson & Johnson retira un lote de polvos para bebé por aparición de amianto

La farmacéutica Johnson & Johnson anunció este viernes la retirada de un lote de sus polvos para bebés después de que las autoridades encontraran restos de amianto en el producto, una noticia que hacía caer con fuerzas sus acciones en Wall Street.

No deje de leer: Condenan a Johnson & Johnson a pagar USD 572 millones en juicio por opioides en EE.UU

Publicidad

Una hora después de la apertura de la Bolsa de Nueva York, los títulos de la multinacional retrocedían un 3,87 %,

La retirada se limita a un lote de polvos para bebés producido y distribuido en Estados Unidos en 2018, informó la compañía, que está investigando el episodio y aseguró que está actuando por precaución.

Según Johnson & Johnson, se está tratando de determinar la validez de esos resultados y aún es pronto para determinar si pudo haber una contaminación en las muestras analizadas o si la botella en la que se encontró amianto había sido manipulada.

El conglomerado estadounidense se enfrenta ya a miles de demandas vinculadas a sus productos con talco por parte de personas que aseguran que esos productos les causaron cáncer.

Publicidad

Esos tipos de cáncer en cuestión están vinculados a la exposición a amianto.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

La empresa, mientras tanto, ha insistido en todo momento en que décadas de estudios han mostrado que no hay amianto en sus productos y que éstos no causan cáncer.

El año pasado, una investigación del diario The New York Times mostró que ejecutivos de la compañía supieron durante años del riesgo de contaminación del talco con amianto y no advirtieron a los consumidores.

Johnson & Johnson se enfrenta también a problemas judiciales por su relación con la crisis por el consumo de opiáceos en Estados Unidos.

Conozca las noticias de salud y bienestar en Colombia y el mundo. EPS, sistema de salud, procedimientos, consejos y toda la información de la actualidad con el equipo de BLU Radio.

Publicidad