Juez ordena detención domiciliara a joven que habría violado la cuarentena

Tras una audiencia virtual que se extendió hasta la 1:00 de la madrugada de este sábado, un juez de Control de Garantías de Cartagena le ordenó medida de detención domiciliaria a Luis Fernando Mejía, el joven acusado por la Fiscalía de violar el aislamiento preventivo y viajar en un vuelo comercial desde Bogotá a Cartagena pese a ser portador de COVID-19.

En diálogo con BLU Radio, el abogado defensor de Mejía, Enrique Del Río, dijo que apelarán esta decisión y que la Fiscalía comete una imprecisión al señalar que Mejía viajó conociendo que era portador del virus, pues el resultado de las pruebas le fueron notificadas el lunes 16 de marzo, cuando este ya se encontraba en Cartagena.

Publicidad

Le puede interesar: Cae otro miembro de la banda ‘Los Intocables’ violando la cuarentena

“Las medidas de aseguramiento no pueden ser adoptadas para mandar ejemplos sociales, ellas cumplen funciones constitucionales que en mi opinión no fueron acreditadas en el debate jurídico”, señaló el penalista.

Luis Fernando Mejía llegó a Bogotá procedente de Londres el pasado viernes 13 de marzo y, según relató su familia a través de un comunicado de prensa emitido cuando se conoció el hecho, fue el joven quien por iniciativa propia le pidió a su medicina prepagada que le practicarán la prueba diagnóstica.

Las muestras para conocer si era o no portador de coronavirus se las habrían practicado el sábado 14 de marzo y el domingo, sin conocer aún el resultado, viajó en un vuelo comercial desde Bogotá a Cartagena, donde vive su familia.

Publicidad

“Los operadores llegaron ese sábado a las 5:00 de la tarde. Le dijeron que si en 24 horas no lo llamaban a decirle que dio positivo era porque el resultado sería negativo. Le advirtieron que ellos no llamaban a los casos que salieran negativos y que tuviera la certeza que si en 24 horas no recibía dicha llamada sería porque se encontraba libre de ser portador del virus”, manifestaron.

Publicidad

Sin embargo, Seguros Bolívar, compañía aseguradora que atendió el caso de Mejía, señaló horas más tarde, también a través de un comunicado, que la versión entregada por el joven “no refleja de manera precisa los hechos que rodearon el caso”.

“Al enterarnos que se había desplazado desde Bogotá hacia Cartagena, informamos sobre esta situación a las autoridades competentes de ambas ciudades. Lamentamos que el señor Mejía se haya apartado de las recomendaciones dadas para el cuidado de su salud”, indicaron.

El caso de Luis Fernando Mejía fue reportado a las autoridades de salud de Cartagena por la Secretaria de Salud de Bogotá cuando, al parecer, se percataron que el joven ya no se encontraba en la capital del país.

Desde que llegó a Cartagena, Mejía se mantiene aislado junto a su familia en su residencia ubicada en la zona norte de Cartagena, en donde las autoridades de salud monitorean que cumpla con las medidas sanitarias establecidas para estos casos.

Publicidad