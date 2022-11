La alerta naranja se puede extender a toda Bogotá: epidemiólogo

Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, habló en #YoMeCuidoYoTeCuido de BLU Radio sobre la emergencia del coronavirus en Colombia y la situación en concreto de Bogotá.

Según Luis Jorge Hernández, la alerta naranja que existe en los sectores con más contagios actualmente puede extenderse a toda Bogotá.

"La alerta naranja se puede extender a toda Bogotá, esto significaría cerrar otra vez", explicó el epidemiólogo.

Asimismo, Hernández reiteró que apenas estamos "entrando a la tormenta", por lo que pide no bajar la guardia.

"No bajemos la guardia, no cantemos victoria, el que pueda estar en casa, quédese allí", enfatizó Luis Jorge Hernández, quien recalcó que si existiense un buen distanciamiento "no se necesitaria cuarentena".

