La fruta de la eterna juventud que ayuda a conciliar el sueño y reducir el estrés

En el mundo de la nutrición, algunos alimentos destacan no solo por su sabor, sino por los beneficios que aportan al organismo.

Entre ellos, hay una fruta sudamericana que ha ganado el apodo de “la fruta de la eterna juventud” gracias a sus propiedades antioxidantes, su aporte de vitaminas y minerales, y su capacidad para mejorar la calidad del sueño y reducir los niveles de estrés.

Se trata de la feijoa, también conocida como guayaba brasileña, un fruto exótico que se cultiva principalmente en regiones andinas y que combina un sabor dulce con un toque ácido.

Su consumo regular se ha relacionado con la salud cardiovascular, la belleza de la piel, el cuidado del cabello y el bienestar emocional.

La feijoa está llena de vitaminas, antioxidantes y minerales. Foto: Freepik

Beneficios de la feijoa

Originaria de Sudamérica y presente en países como Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay, la feijoa se ha convertido en un aliado natural para quienes buscan cuidar su salud de forma integral.

Rica en vitamina C, vitamina E, antioxidantes y minerales como el potasio y el magnesio, ayuda a:



Regular los niveles de colesterol gracias a su alto contenido en pectinas.

gracias a su alto contenido en pectinas. Promover la salud cardiovascular y la circulación sanguínea.

y la circulación sanguínea. Mejorar la digestión y favorecer el tránsito intestinal.

y favorecer el tránsito intestinal. Rejuvenecer la piel y fortalecer el cabello.

y fortalecer el cabello. Contribuir a un descanso nocturno reparador y reducir el estrés.

Además, su cáscara contiene clorofila, que aporta beneficios para el crecimiento en niños y fortalece el sistema inmunológico.

Publicidad

Cómo influye en el sueño y el estrés

Uno de los aspectos más destacados de la feijoa es su capacidad para favorecer la relajación y mejorar la calidad del descanso.

Combinada con miel, jalea real y polen, potencia su efecto calmante, ayudando a conciliar el sueño y reduciendo la tensión acumulada durante el día.

Sus propiedades antioxidantes también contribuyen a disminuir los niveles de estrés oxidativo en el organismo, lo que impacta directamente en el bienestar mental y emocional.



Cómo incluir la feijoa a la dieta

La feijoa puede disfrutarse fresca, en ensaladas, batidos o smoothies, y también en preparaciones más elaboradas como compotas, mermeladas o salsas para acompañar carnes. Su versatilidad permite incorporarla fácilmente a la dieta diaria sin perder sus beneficios.

Publicidad

Con su combinación única de sabor y propiedades, la feijoa no solo es un placer para el paladar, sino un aliado natural para la salud, el descanso y el equilibrio emocional.