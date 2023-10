La plata no les alcanza a las EPS: de cada $100 que reciben gastan $103

El vicepresidente técnico y de estudios de Acemi, Mario Cruz, expresó su preocupación por el financiamiento de las EPS.

“La plata no está alcanzando, de cada $100 que reciben las EPS están gastando $103, esa es la realidad financiera del sistema. Sobre las platas del otro año, el ministerio nos ha advertido que hay un déficit para el 2024. Estamos pensando una reforma sin tener la plata completa”, aseguró.

Cruz afirmó que esta situación se debe a varios factores, incluida la pandemia de COVID-19, la expansión del plan de beneficios en 2022 y problemas en la actualización de la UPC, por lo que señaló que la siniestralidad muestra que las EPS están gastando más de lo que reciben, lo que demuestra la restricción presupuestal del sistema.

“Muy seguramente los recursos se agotaran rápidamente y la mayoría de la población quedará desamparada a mitad de año, como ocurría hace 30 años. En julio o septiembre estaremos en ese indeseable escenario”, alertó.

Considera que con la reforma a la salud se está “construyendo una casa en el aire” y advierte que pueden llegar al año 2025 sin tener claro los recursos para el sistema de salud.

“No está la plata para los CAP, no están los recursos para los equipos extramurales, aún no hay plata para el cierre de este año, no está la plata para el Soat. Hay unas cuentas que no encajan”, explicó Cruz.

El gremio advierte que, más allá de quitarles la capacidad de operación y financiamiento, se les va a hacer responsables del mal funcionamiento del sistema en cualquier caso.

