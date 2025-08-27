La poderosa verdura llena de vitamina C y antioxidantes que ayuda a combatir la artritis

En el mercado existe una verdura poco apreciada que, sin embargo, está cargada de nutrientes capaces de reforzar el sistema inmunológico, proteger las células del daño oxidativo y convertirse en un aliado natural contra molestias articulares como la artritis.

Aunque muchas veces pasa desapercibida en la mesa, su consumo regular podría marcar la diferencia en la salud de huesos y articulaciones.

Se trata del rábano. De sabor fresco, picante y algo amargo, este alimento no solo aporta un toque distintivo a las comidas, sino que es rico en vitamina C, antioxidantes y minerales esenciales como calcio, potasio, hierro y magnesio.

El rábano ayuda a proteger las articulaciones de la inflamación y el desgaste. Foto: Unsplash

De acuerdo con la Federación Española de Nutrición (FEN), una ración de 80 gramos de rábanos cubre hasta el 27 % de la ingesta diaria recomendada de vitamina C, fundamental para prevenir el envejecimiento celular.



Beneficios del rábano

El portal nutricional del Gobierno de México ha señalado que el consumo de rábanos en su estado crudo puede ser útil para aliviar el dolor y prevenir la calcificación del cartílago, dos factores estrechamente relacionados con la artritis.

Por ello, es considerado un apoyo natural para mantener la movilidad y reducir molestias articulares.

Además de su papel frente a la artritis, esta verdura también ha sido utilizada como complemento en otros problemas de salud:



El caldo de su cocción se emplea como auxiliar en enfermedades respiratorias.

Puede contribuir al alivio de trastornos digestivos y gástricos.

Ha sido recomendado en casos de insuficiencia hepática e ictericia.

Por qué incluirlo en la dieta diaria

El rábano es bajo en calorías y alto en agua, lo que lo convierte en un alimento ideal para quienes buscan una dieta equilibrada. Su versatilidad permite consumirlo crudo en ensaladas, jugos o acompañamientos frescos, así como en caldos o preparaciones tradicionales.

En conclusión, aunque muchas veces relegado en la cocina, el rábano es una verdura poderosa, rica en vitamina C y antioxidantes, con beneficios que van desde reforzar el sistema inmune hasta ayudar a combatir la artritis y proteger la salud general del organismo.