¿Puede vacunarse a una paciente de artritis reumatoide que tome metotrexato y rituximab?

Clara, oyente de BLU Radio, pregunta:

“Tengo 68 años, mi enfermedad es artritis reumatoide hace 6 años estoy en tratamiento con medicina biológica se aplican rituximab una vez al año, este año por la pandemia no me han aplicado pero la reumatóloga me formuló de nuevo metotrexato para bajar la inflamación y el dolor. Escuché decir a un especialista que las personas que tomamos metotrexato y rituximab no nos podemos vacunar. ¿Es cierto? Mis defensas son bajas, siempre por la misma condición de la enfermedad”.

La respuesta la entrega el doctor Ricardo Duarte, docente de Medicina de la Universidad El Bosque, médico epidemiólogo, con experiencia en control de epidemias.

“Ninguna de estas vacunas la pondría en riesgo, solo que podría no podrían ser eficaces, ya que podría no producir suficiente respuesta. La paciente debe ser valorada por un médico que considere su estado especial”, indicó el experto.

