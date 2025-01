La razón por la que no debería usar esponjas de baño para ducharse, según dermatóloga

Las esponjas de baño , un accesorio que muchos consideran indispensable en su rutina de aseo personal, podrían ser más perjudiciales que beneficiosas para la piel. Así lo advierten expertos en dermatología, quienes señalan que su uso frecuente puede generar riesgos significativos debido a la acumulación de bacterias y el daño a la barrera cutánea natural.

Un estudio publicado en el Journal of Clinical Microbiology reveló que estas herramientas de baño son un caldo de cultivo ideal para gérmenes peligrosos como Staphylococcus, Alcaligenes xylosoxidans y Klebsiella oxytoca. Esto se debe a que las esponjas recogen células muertas de la piel y las retienen en un ambiente húmedo y cálido, como el de una ducha . Estos factores facilitan la proliferación de bacterias en tan solo unas horas, especialmente si las esponjas no se secan adecuadamente o no se reemplazan con frecuencia.

Esponja de baño. Foto: Pexels

Publicidad

¿Por qué las esponjas de baño representan un riesgo para la piel?

Por su parte, la dermatóloga Ana Molina advirtió que el uso de esponjas de baño no solo puede propiciar infecciones cutáneas, sino también afectar la función protectora de la piel . “La exfoliación excesiva que generan puede eliminar la barrera natural que protege de agentes externos, dejando la piel más vulnerable a irritaciones, acné y resequedad”, explicó la especialista.

Las esponjas de baño son especialmente problemáticas si se utilizan sobre poros abiertos o heridas recientes, como las que quedan tras la depilación. Según estimaciones del dermatólogo J. Matthew Knight, 9,8 de cada 10 dermatólogos desaconsejan su uso por estas razones. Además, muchas personas desconocen que deben reemplazarlas cada tres o cuatro semanas, tiempo máximo para evitar la proliferación bacteriana.



Así debería ser un baño ideal en adultos

En lugar de usar esponjas, los expertos recomiendan simplificar la rutina de higiene. Según Ana Molina, lo ideal es bañarse con agua templada, en una temperatura cercana a los 33 grados centígrados. Además, recomienda usar geles de baño con pH neutro, enjabonar solo las áreas que generan olor, como axilas, genitales y pies, y hacerlo directamente con las manos y no con otro instrumento como las esponjas.

Adicionalmente, el cuidado de la piel va más allá del baño. Es crucial utilizar protector solar, evitar el consumo excesivo de azúcares que dañan el colágeno y la elastina, y tomar baños de sol breves para sintetizar vitamina D.