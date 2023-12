La SIC se pronunció frente al riesgo que representan los vapeadores en la sociedad

Habló en Blu Radio Marla Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión (Alterpro), quien se refirió a la multa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a GLU Cloud, la empresa colombiana más grande productora de vapeadores, por no informar de su contenido con productos nocivos para la salud.

“Lo que queremos es reglamentación clara para saber si se está haciendo o no bien, pero pues si nos multan primero y después dicen no, así no es y es de otra forma. Nunca había una norma que dijera que tenía que ser de esa forma. Es muy complejo poder avanzar”, recalcó.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) exigió a la prohibición global de cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapeadores, con el objetivo de proteger a los niños, no fumadores y minimizar los riesgos para la salud de la población en general.

Para profundizar sobre este tema, en El Radar, con Ricardo Ospina, conversó Juan Pablo López, director de investigaciones de protección al consumidor en la SIC, sobre el riesgo que implica el consumo de vapeadores en los menores de edad.

"Está decisión no solo surge de la nocividad del producto, también sobre las fallas que hay al momento de comercializar el producto en canales digitales", afirmó López.

La OMS resaltó también la necesidad de tomar medidas inmediatas para controlar el uso de los cigarrillos electrónicos, argumentando que estos productos no han demostrado ser eficaces para dejar de fumar a nivel poblacional.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, enfatizó la preocupación por el “reclutamiento temprano” de niños para el uso de cigarrillos electrónicos, lo que podría llevar a la adicción a la nicotina desde una edad temprana.

"Esta administración quiere demostrar que la protección al consumidor va más allá de ejercicios sancionatorios, sino también ejercicios pedagógicos", indicó.

Asimismo, la organización destacó que los cigarrillos electrónicos con nicotina son altamente adictivos y perjudiciales para la salud, generando sustancias tóxicas que se asocian con riesgos de cáncer, trastornos cardíacos y pulmonares, así como impactos negativos en el desarrollo cerebral, aprendizaje y desarrollo fetal en mujeres embarazadas.

En el comunicado, la OMS resalta la estrategia de marketing agresiva de la industria de cigarrillos electrónicos, que apunta especialmente a los jóvenes a través de las redes sociales y influencers, utilizando más de 16.000 sabores y diseños atractivos para la juventud.

El llamado de la OMS también advirtió sobre la influencia de la industria tabacalera, acusándola de buscar un asiento en la mesa de toma de decisiones gubernamentales y de promover evidencia falsa, presentando los cigarrillos electrónicos como una alternativa menos perjudicial.