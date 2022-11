Las 8 principales universidades de Medellín tienen listo el protocolo para volver a clases

Las universidades en Medellín revelaron sus protocolos de bioseguridad con los que esperan iniciar actividades académicas presenciales en medio de la pandemia por coronavirus.

Publicidad



Los rectores de las universidades del llamado Grupo G8 aseguraron que cada centro de educación superior fijó las medidas y confían que otra vez haya estudiantes y profesores en sus sedes.

El primero en hacer su intervención fue el secretario general de la Corporación Universitaria Lasallista Carlos Oquendo, quien estuvo en reemplazo del rector Pedro Juan González, y manifestó que lo que pretenden en el reinicio de las actividades académicas es cumplir con lo establecido por el G8, donde la salud y los protocolos de bioseguridad en las instituciones es lo más importante para la salud y bienestar de los estudiantes.

Lea también: Suspenden examen de admisión de la Universidad de Antioquia por coronavirus

De esta manera, reveló que a partir de este miércoles 10 de junio regirá un protocolo inicial donde los estudiantes que tienen sus prácticas pendientes podrán retornar de manera presencial, siempre y cuando cumplan con el uso del tapabocas y todas las medidas de bioseguridad.

Publicidad

“Nos estamos preparando mediante una prueba piloto que consiste en desarrollar con los estudiantes las actividades de práctica y laboratorio que quedaron aplazadas desde el semestre anterior en medio de la contingencia. Esto representa que de 540 cursos que dictamos en la universidad, el 40 % corresponde a actividades de campo”, dijo Oquendo.

Por su parte, el rector de la Universidad de Antioquia John Jairo Arboleda dijo que por ahora los estudiantes no regresarán a clases en esa universidad. Sin embargo, manifestó que están trabajando en las adecuaciones necesarias para garantizar la salud de los estudiantes en el momento de su regreso.

Publicidad

“Tenemos un protocolo de bioseguridad; este obedece a unas directrices. Estamos haciendo todo lo posible para reabrir y poder dar presencialidad de manera gradual", explicó Arboleda.

Lea también: Universidades de Medellín entregan anticipadamente títulos a médicos por COVID-19

Desde la Universidad CES se conoció que desde hace más de una semana se está llevando a cabo un protocolo donde los estudiantes y docentes de 14 programas de pregrado se están restructurando para volver a sus actividades.

Para eso, el rector de la Universidad CES Jorge Julián Osorio dijo que inicialmente a través de una plataforma denominada 'CES Me Cuida', similar a la plataforma "Medellín Me Cuida" de la Alcaldía de Medellín, buscan con inteligencia artificial que los estudiantes se inscriban para que en caso de alguna emergencia puedan identificar de inmediato la situación.

Publicidad

De igual forma, Osorio explicó que los estudiantes en el CES asistirán de acuerdo a un 'pico y facultad', con el objetivo de evitar las aglomeraciones.

“En el 'pico y facultad' tenemos una asistencia gradual de los estudiantes en los laboratorio", dijo el rector del CES.

Publicidad

Lea también: Tres universidades en Medellín realizarán hasta 500 pruebas diarias de coronavirus

En la Universidad EIA vienen implementando un protocolo de bioseguridad donde desde el 1 de junio los estudiantes de ingeniería y medicina están asistiendo a clases presenciales, siempre y cuando hagan parte de los niveles de prácticas.

Su rector, Carlos Felipe Londoño, fue enfático en que la universidad tuvo que modificar el calendario académico para darle prioridad a las actividades de campo y posterior a eso, desarrollar los exámenes y trabajo en las aulas.

Asimismo, dijo que la Universidad EIA creó un software con el propósito de hacerles seguimiento a todos los estudiantes que asistan a desarrollar las actividades requeridas.

Publicidad

“De acuerdo a una plataforma podemos conocer en tiempo real las condiciones de cada estudiantes, cada profesor, cada empleado que está asistiendo por estos días", dijo Londoño.

Desde la Universidad Eafit pusieron en marcha tres frentes de trabajo para hacer posible el regreso de los estudiantes.

Publicidad

El rector Juan Luis Mejía manifestó que inicialmente lo que se pretende es que dentro de la institución no se generen aglomeraciones, por lo que en temas de transporte anunció que para esta semana estará lista la primera flota de bicicletas eléctricas donde Eafit les facilitará a los estudiantes hacer uso de las bicicletas con el fin de que no utilicen el sistema público y se expongan a un posible contagio.

Finalmente, desde lo académico Mejía dijo que desde ya se están preparando para poner en práctica la educación 'blender', donde los cursos se podrán seguir de manera presencial y virtual.

Lea también: 'Tatequieto' a universidades que abusan con derechos de grado y matrículas extraordinarias

“Adaptamos los laboratorios y todas las aulas de cámaras y micrófonos para facilitarle a los estudiantes la continuidad de sus carreras universitarias", contó.

Publicidad

En cuanto a la Universidad de Medellín, su rector César Arroyave dijo que desde allí se diseñó una plataforma denominada 'Campus Saludable' que está articulada con la plataforma 'Medellín Me Cuida – Empresas', y donde la universidad le harán seguimiento a cada uno de los estudiantes, de acuerdo con una serie de resultados que serán evaluados por un personal capacitado, quien le dará luz verde a los estudiantes y sean autorizados para ingresar a la universidad, mientras a los que no, se les direccionará para sus respetivas EPS o se les manifestará las razones por las que no pueden estar en la institución.

El rector Arroyave dijo que para el regreso a clase en la Universidad de Medellín se aplicará un 'pico y campus', donde el 60 % de la comunidad académica podrá asistir a clases presenciales, mientras que el otro 40% lo hará de manera virtual.

Publicidad

“Estamos acondicionando las facultades por día. De acuerdo con eso vamos a iniciar las labores académicas. Tendremos protocolos en los laboratorios, todo nuestro campus estará con señales de distanciamiento", manifestó Arroyave.

Por su parte, el vicerrector de la Universidad Nacional – sede Medellín Juan Camilo Restrepo dijo que por estos días las únicas áreas que están prestando servicios son los laboratorios de investigación y de extensión. Sin embargo, aseguró que desde la Universidad Nacional se está adelantando todo lo necesario para el reinicio de clases.

“Tenemos protocolos de bioseguridad, señaléticas. Buscamos desde la Universidad Nacional desarrollar una aplicación que permita identificar las condiciones de salud de quienes ingresan. De esta manera podremos evitar situaciones, lograremos identificar los cercos epidemiológicos".

Lea también: Universidades en Medellín cancelan eventos masivos e intercambios académicos por coronavirus

Publicidad



Finalmente, el último que hizo parte de la charla del grupo G8 fue el presbítero Julio Jairo Caballos y quien es rector de la Universidad Pontificia Bolivariana. El sacerdote mencionó dos aspectos importantes: Frente a lo académico Caballos dijo que la UPB permitirá a partir del 16 de junio el inicio de prácticas para los estudiantes de la facultad de salud.

Mientras que el 23 de este mismo mes, harán lo propio los estudiantes de las facultades de ingeniaría, arquitectura y diseño.

Publicidad

Asimismo, Ceballos contó que la idea es que en el mes de agosto y de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional comiencen las actividades presenciales de manera gradual con la presencia únicamente de los estudiantes de los tres primeros semestres, bajo la modalidad blender.