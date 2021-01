Carolina, oyente de BLU Radio, pregunta:

¿Las mujeres embarazadas serán vacunadas contra el COVID-19?

La pregunta la responde el doctor Carlos Alberto Ramírez, presidente de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología.

"La vacuna contra el COVID-19 no ha incluido en sus etapas iniciales a las mujeres en estado de embarazo. Esto no quiere decir que en el mediano o largo plazo no vayan a ser tenidas en cuenta. las etapas de vacunación", dijo el doctor Ramírez .

"Es claro que la vacuna actualmente circulante, como las que se vienen desarrollando, aparentemente son bastante seguras para toda la población, incluso deben serlo para la población gestante, son muy parecidas a la vacuna contra la influenza que puede aplicarse en las embarazadas después de las 14 semanas sin mayores inconvenientes", agregó el experto.

Escuche al doctor Carlos Alberto Ramírez en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: