Los apartamentos del horror: pagaron hasta $80 millones por belleza y terminaron deformes

Ahora vuelva a la realidad y esos son los apartamentos del horror que ha encontrado la Superintendencia de Salud en la investigación de clínicas habilitadas en el papel para operaciones estéticas, pero que realmente son carnicerías sin competencia médica.

Blu Radio conoció nuevos detalles de los apartamentos que funcionaban como clínicas en el exclusivo sector de Santa Bárbara en el norte de Bogotá. Ofrecían en el extranjero paquetes de hasta 80 millones de pesos por cirugías estéticas, operaciones que terminaron en desastrosas deformidades.

Adriana Pereira, profesional especializada de la delegatura de Prestadores de servicios de Salud de la Superintendencia de Salud, ha seguido de cerca estas investigaciones y operativos de clínicas ilegales, que ya transcienden fronteras y por redes sociales están engañando a extranjeros en Estados Unidos, Costa Rica y México para que vengan, paguen entre 30 y 80 millones de pesos se operen bajo una falsa promesa de belleza.

Según la investigación de la Superintendencia de Salud se trata de un paquete quirúrgico que se ofrece en el extrajero a través de redes sociales que incluye el viaje hasta Bogotá, la preparación pre quirúrgica, la intervención y la atención post quirúrgica, por supuesto sin las condiciones médicas adecuadas.



"Hemos encontrado pacientes extranjeros provenientes de Estados Unidos, Costa Rica, México, en los que, pues, han venido o han acudido al país para la realización de estos procedimientos. Los pacientes refieren que, fueron básicamente atraídos por la oferta que se presenta a través de redes sociales. En redes sociales les muestran el procedimiento y les muestran que es altamente exitoso. Obviamente, las clínicas, cuentan con habilitación, entonces, eso genera un grado de confianza en los usuarios que acceden a este tipo de procedimientos. No obstante, al revisar, hemos encontrado que alguno de ellos no se ha realizado bajo, realmente, personal médico competente y bajo el cumplimiento de los protocolos de seguridad que requiere este tipo de intervenciones", explicó Pereira.

Centros estéticos. Foto: captura de video Fiscalía.

Se han encontrado al menos 20 casos recientes de ciudadanos de extranjeros que vinieron hasta Bogotá a operarse, buscando bajar de peso y un cuerpo más esbelto y terminaron deformes, perdiendo partes de su cuerpo y con severas depresiones.

"Hemos encontrado, obviamente, deformidades, resultados no esperados. Piel suelta, que genera un daño permanente, que es muy difícil corregir con el tiempo, si no se tiene, pues, la tensión adecuada. En el caso de las plexias de glúteo, con la aplicación de biopolímeros, pues, posteriormente es necesario que las pacientes se sometan al retiro de ese biopolímero, lo cual genera la disección del músculo. Tienen que retirar el glúteo", explicó la funcionaria.

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Pereira agregó: "Entonces quedan, obviamente, con una afectación, no solamente en su movilidad, sino también, pues, de estética, y eso genera impactos grandes respecto a su salud mental, porque también muchas de ellas quedan con dolores permanentes, dolores que no, que se vuelven parte de su vida, y es muy difícil lidiar con ellos. Aparte de los resultados que afecta la parte estética y la forma como tú te percibes, y la confianza en la persona, pues el dolor intenso afecta tu calidad de vida y tu capacidad de darle continuidad a tus procesos diarios".

