Los pro y los contra de la reforma a la salud radicada: EPS, CAPS y financiación

El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este lunes, 13 de febrero, en el Congreso el proyecto de ley de la reforma a la salud. La radicación de este proyecto, duramente criticado por distintos sectores, se realizó en medio de un acto simbólico en la Plaza de Armas en la Casa de Nariño y el texto marcará la hoja de ruta del sistema por las próximas décadas.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se debatió los pro y los contra que tiene el articulado y lo que sigue para empezar la discusión de una de las reformas más importantes que se tendrán en el país.

Norma Hurtado, presidenta de la Comisión VII del Senado, habló de sus preocupaciones con el proyecto de ley radicado por el Gobierno Nacional ante la Cámara de Representantes, con el que inicia de manera formal la discusión sobre la reforma a la salud. Y reafirmó su posición frente al texto conocido. La congresista dijo que, al igual muchos colombianos, tuvo que trasnochar para estudiar el proyecto.

"Trabajamos hasta las 3:00 de la mañana, comparando el articulado con diferentes sectores. Hay mucho debate, análisis y el deseo de construir sobre lo construido", señaló la parlamentaria, que espera que pronto le den traslado al Senado para complementar la labor.

Hurtado explicó que luego del primer paso, que fue radicarlo ante la Cámara, lo que viene es una ponencia, que puede ser negativa o positiva. Y ahí se define cuál texto será el que pasa a debate en la Cámara, para darle luego trámite en su corporación.

"El Senado lo distribuye a la Comisión Séptima en donde hacemos evaluación y mesas técnicas y nuevamente se presenta la ponencia. Hasta ahora no hay mensaje de urgencia”, argumentó la senadora.

Hurtado habló de los debates en los que se cumpliría la discusión del texto y manifestó que los términos se podrían ampliar, dependiendo de qué personas quedaron pendientes de aportar en estas sesiones. Se refirió, además, a los apartes del articulado que más le preocupa.

"La coherencia ha sido total, desde el primer día. Llevamos 180 días siendo coherentes, reconociendo que el sistema tiene debilidades y ha estado apartado de territorios en el país y que este país requiere de nuevas fuentes de financiación", manifestó.

Recalcó que los ciudadanos merecen un análisis consecuente con las modificaciones planeadas y las preocupaciones de loS ciudadanos. Una de ellas, es que es "un modelo que fortalece de manera desmedida a la ADRES, que no tiene el recurso humano y técnico para cumplirle a los usuarios y pacientes del servicio de salud", dijo.

Por su parte, Jaime Arias Ramírez, exministro de Salud y rector de la Universidad Central, criticó el texto y también mostró su preocupación por lo que, según él, es un cambio total del sistema.

"Cuando me leí los 15 capítulos y los 155 artículos, me gusta muy poquito lo que hay ahí. Ni siquiera lo de la atención primaria, pese a que fui impulsor porque no lo veo claro. Me gusta que formalicen los trabajadores, pero cuando leí el articulado quedé preocupado", indicó.

En su concepto, "acá lo que proponen un cambio total de sistema, una reforma profunda. La ministra se estaba inspirando en los modelos europeos, no hay intención de construir sobre lo construido".

El además, exdirector del Seguro Social y expresidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, resaltó el papel del Congreso en la discusión de este proyecto.

“Desde el año 1993 a acá, ha habido cuatro o cinco leyes que han ajustado al sistema. Pero esto es todo un torpedo. Me disgusta casi todo, y si el Congreso lo cambia y lo mira con tranquilidad pueda salir adelante”, comentó el exfuncionario.

Por otro lado, Gustavo Morales, exsuperintendente de Salud, refirió a lo bueno del proyecto, aplaudió que el articulado se haya presentado ante el Congreso de la República y habló de la atención primaria en todo el país y no solo en las grandes ciudades.

"Lo que me gusta del proyecto es que se haya presentado, que se haga la discusión social y que se haya hecho donde debía hacerse: en el Congreso. El lugar donde debe tener debate es allí y si va a ser estudiado, podemos estar tranquilos los colombianos que si hay reforma va a ser buena. La democracia está funcionando”, refirió.

Morales también se habló de los puntos en los que, según él, falla la reforma presentada, pero señalo un punto importante: la atención primaria.

“No veo muchas cosas positivas, la mayoría son negativas. Sin embargo, en la atención primaria es importantísima. Pero si el Congreso se dedica a poner la lupa en estos temas, para que los ciudadanos podamos acceder a los servicios de salud primarios, va a salir una buena reforma", enfatizó.

A su juicio, el proyecto confía demasiado en el Estado, que es bueno para regular, supervisar y legislar. "Pero la operación cotidiana es muy difícil. Ese es el gran defecto del proyecto", añadió.

¿Cómo funcionarán las EPS en esta nueva reforma a la salud?

Un tema que, sin duda, provocó debates, cuestionamientos y fuertes críticas en el texto de la reforma a la salud, es el papel de las EPS. En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se refirieron al tema.

“Es el regreso a muchas cosas. La Nueva EPS podría convertirse en un monstruo, como nunca ha pasado en Colombia. Tendría 20 millones de afiliados, pero qué pasará cuando haya problemas en una empresa con este número de afiliados. El Gobierno va a utilizar la Nueva EPS como el nuevo Seguro Social, siendo la Nueva EPS mejor”, acotó.

Por su parte, Morales indicó que la reforma radicada daría fin a una gran parte las Entidades Prestadoras de Salud, EPS.

“La agrupación que mejor describe a las EPS no es la de régimen subsidiado y contributivo. Es entre quienes se tomaron en serio ser aseguradoras y las que solo gestionan recursos públicos. El proyecto lo que le está diciendo a las EPS que dejarían de existir”, sentenció.

¿Hay suficiente personal de Salud en Colombia?

La senadora Hurtado mostró su preocupación por la falta de talento humano en el país y por las trabas en el proceso. Según ella, para que los profesionales en Colombia convaliden los títulos cursados en el exterior.

"No tenemos el suficiente talento humano con estas especialidades que pueda suplir la demanda. Le he trasladado a las universidades el tema para que analizáramos en conjunto qué podemos hacer. Tenemos una franja muy grande de colombianos que están pidiendo convalidación en el Ministerio de Educación y los trámites son enormes”, señaló.

¿Cómo funcionarán los Centros de Atención Primaria, CAP?

Al respecto, el exsuperintendente Morales dijo que esta propuesta es un tema nuevo. "Quienes presentan la reforma dicen que por fin se va a abordar el tema, no se han enterado de muchos años de historia", recalcó.

Y aclaró que la gente poco sabe que lo que está proponiendo el proyecto en buena medida existe, porque cada persona en la EPS tiene un CAP asignado. "Es la puerta de entrada al sistema. El Fondo Nacional de Salud será el que contratará el Centro de Atención Primaria. Una función que se está haciendo bien se la van a trasladar al Estado”, indicó.

Finalmente, Hurtado se refirió a la distribución de los recursos y fuentes de financiación para establecer esta nueva propuesta y si el Ministerio de Salud hizo un macroestudio económico para el aval de esta reforma. Además, hablaron si el costo de la salud va a aumentar con esta nueva iniciativa y del papel de la medicina prepagada en el sistema.