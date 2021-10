"Me tomé muchos exámenes pero esa masa no daba para que fuera maligna": María Nora Latorre

Un proceso largo y de varios años, fue lo que tuvo que enfrentar María Nora Latorre, una mujer de 48 años que hoy aún sigue en su proceso para poder superar totalmente el cáncer.

Y es que fue a los 44 años cuando todo empezó, cuando la noticia llegó. Según ella, ya había ubicado una masa en su seno pero no daba para que fuera maligna. Sin embargo, tuvo que realizarse muchos exámenes más para poder darse cuenta que realmente era todo lo contrario.

“El signo de alarma sí lo había tenido con mucha antelación, sí me había dado cuenta, lo había ubicado. Era una masa, fui donde el radiólogo, me tomé muchos exámenes, pero esta masa no daba como para que fuera maligna. Luego, luego, me tomé otros exámenes donde se tomó la biopsia y dónde sí arrojaba para un cáncer maligno”.

A pesar de vivir con médicos, puesto que la mayoría de su familia labora en eso, para María Nora Latorre esta noticia la dejó asombrada, aunque aseguró que ella pensaba que esto se debía más que todo a una mastitis por sus tres embarazos.

“No me lo creía, además pensé que eso era obra de una mastitis que tuve cuando tuve a mis hijos, tengo tres hijos. Con todos sufrí una mastitis severa. Realmente siempre pensé que era eso”, aseguró.

Dolores de espalda, de brazo, descontrol del ciclo menstrual y otros síntomas más, es lo que debe aguantar María Nora, aparte de las quimioterapias que han sido como lo más difícil de este proceso. Proceso que aún no termina.

Y es que más o menos en marzo del año pasado, cuando inició la pandemia y cuando pensó que ya todo el proceso había terminado, tuvo muchas angustias y esto le generó de nuevo otras masitas en el seno.

Ahora debe pasar por quimios nuevamente, pero de manera tomada para que evitar que haya cualquier rastro de cáncer.

“Las radios también son feas, y además cuando dijeron que hay que operar, hay que arrasar todo el seno izquierdo. Eso te pone nerviosa y todo, pero nada, yo creo que es echarle cómo ganas”.

Ya son 5 años de esta lucha, de radioterapias y quimioterapias, de esquivar el dolor y de tratar de hacer otras cosas para mantener la mente ocupada y enfrentar la enfermedad. Sin embargo, ella afirma que es la fé en Dios lo que la vuelve cada vez más fuerte.

