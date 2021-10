Sentí una masa, pero la doctora no me creyó: Claudia Garzón, sobreviviente de cáncer de seno

“Mi mayor apoyo fue mi esposo, mis hijas y mi nieta”, relató Claudia Garzón, quien superó el cáncer de seno tras detectar una masa durante un autoexamen de rutina y buscar una segunda opinión médica, pues la primera doctora a la que acudió no le creyó e, incluso, la mandó al psicólogo.

“En el autoexamen me sentí una masa, a los 50 años. Fui al médico y la doctora no me creyó porque la masa se escondía. Ella nunca me la palpó y me mandó al psicólogo”, contó en conversación con BLU Radio.

Claudia reconoce que su “mayor error fue no haber vuelto al médico” luego de ese primer diagnóstico. Tiempo después buscó la opinión de otra profesional, quien, inmediatamente, le mandó a hacer una mamografía y ecografía.

“Ahí empezó el calvario. La mamografía y la ecografía salieron malas. Me mandaron a una cita con la mastóloga, especialista en cáncer de seno . Ella me mandó a hacer la biopsia para saber en qué grado estaba”, detalló.

El 16 de noviembre de 2015 es una fecha que nunca olvidará la familia Garzón, ese día se confirmó que tenía cáncer en etapa dos, pero agradece que la doctora “corrió mucho, porque mi cirugía fue el 31 de enero de 2016”.

“Gracias a Dios mi cáncer estaba en grado dos. Estaba avanzado, porque en grado tres se convierte en metástasis. Mi cáncer no era tan fuerte y estaba recogido, entonces no tuvieron que hacerme quimioterapia ni radioterapia”, añadió.

Sin embargo, después de la cirugía, Claudia tuvo que someterse a una quimioterapia tomada por cinco años, que la terminó en febrero de 2021.

Para ella lo más difícil de este proceso fue cuando recibió la noticia que tenían que hacerle una mastectomía radical, que es quitarle el seno. “Después me hicieron la reconstrucción, pero todavía sigo en controles para estar pendientes”.

Claudia Garzón enfatizó que una de las enseñanzas que le dejo esta enfermedad, y compartió con BLU Radio, es “cuando uno ve algo extraño, ya es signo de alarma. Si uno da con un médico que le dice que todo está bien, vaya con otro. Uno conoce su cuerpo”. Asimismo, recalcó que las mujeres y hombres deben estar muy pendientes del autoexamen por si sienten algo fuera de lo normal.

Vea a continuación la entrevista completa con Claudia Garzón en BLU Radio: