Mes de la diabetes: más colombianos la padecen y muchos aún no lo saben

Noviembre es el mes de la diabetes, una fecha que cada año cobra mayor relevancia en Colombia y el mundo.

Las cifras muestran un panorama que invita a la acción: la diabetes sigue siendo una de las enfermedades crónicas más frecuentes y su avance no se detiene.

De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, más de 537 millones de adultos viven actualmente con esta condición, y si la tendencia continúa, el número podría ascender a 783 millones para 2045.

En el país, la situación refleja esta misma realidad. La Cuenta de Alto Costo estima que más de 3 millones de adultos colombianos tienen diabetes, pero lo más alarmante es que cerca del 35 % aún desconoce que la padece, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, neuropatías o daño renal.



Factores ligados al estilo de vida, como el sedentarismo, el aumento de la obesidad y una alimentación desequilibrada, están acelerando la aparición de la diabetes tipo 2, la más común en adultos.

Sedentarismo perjudica la salud del corazón, incluso en personas activas físicamente Foto: pexels

Ante este panorama, especialistas insisten en que la prevención y la detección temprana son claves. Según Nayibe Constanza Jorge Barrera, médica especialista en Medicina Familiar de Compensar, la mayoría de los factores que desencadenan la enfermedad están ligados a hábitos cotidianos.

“Conocer los antecedentes familiares, asistir a controles periódicos, cuidar la alimentación y mantenerse activos puede marcar una diferencia enorme. No se trata de transformaciones drásticas, sino de decisiones constantes que a largo plazo protegen la salud”, explicó la experta.



Recomendaciones para prevenir y controlar la diabetes

Durante este Mes de la Diabetes, los profesionales de la salud recalcan algunas pautas esenciales para quienes buscan reducir su riesgo o manejar mejor su diagnóstico:



Actividad física diaria: caminar a paso rápido y combinar esta rutina con ejercicios de fuerza mejora la sensibilidad a la insulina y favorece el control de la glucosa.

caminar a paso rápido y combinar esta rutina con ejercicios de fuerza mejora la sensibilidad a la insulina y favorece el control de la glucosa. Alimentación equilibrada: aumentar el consumo de frutas y verduras, y disminuir el de bebidas azucaradas, carbohidratos refinados y sopas, ayuda a estabilizar los niveles metabólicos.

aumentar el consumo de frutas y verduras, y disminuir el de bebidas azucaradas, carbohidratos refinados y sopas, ayuda a estabilizar los niveles metabólicos. Adherencia a medicamentos: seguir estrictamente las indicaciones del equipo médico es fundamental para evitar descompensaciones.

seguir estrictamente las indicaciones del equipo médico es fundamental para evitar descompensaciones. Evitar tabaco y alcohol: estos hábitos afectan el metabolismo del azúcar y elevan el riesgo cardiovascular.

estos hábitos afectan el metabolismo del azúcar y elevan el riesgo cardiovascular. Dormir bien: un descanso adecuado fortalece el equilibrio hormonal y facilita el manejo de la glucosa.

Más allá de los cambios individuales, contar con un acompañamiento clínico especializado es determinante. Compensar ofrece el programa de Atención Específica Integral (AEI), un modelo pionero dirigido a personas con diabetes tipo 2, hipertensión y dislipidemia. Este servicio incluye el seguimiento continuo de un equipo interdisciplinario de médicos especialistas, enfermeras, nutricionistas y psicólogos, quienes apoyan tanto el manejo emocional como la adherencia al tratamiento. El ingreso se realiza mediante remisión desde medicina general, familiar o interna.

Complementario a este enfoque médico, la organización brinda alternativas de bienestar como el Plan Complementario Especial, que permite a los afiliados acceder mensualmente a clases grupales, gimnasio o natación. También está disponible el Plan de Bienestar Integral, que incluye talleres de manejo emocional, actividades deportivas y acompañamiento para pacientes con condiciones especiales.

Para la doctora Jorge Barrera, este tipo de apoyo es clave para transformar la manera en que las personas viven con la enfermedad. “Cuando un paciente recibe orientación constante y siente que no enfrenta su diagnóstico en soledad, se empodera. Esa cercanía facilita el autocuidado y ayuda a prevenir complicaciones”, concluyó.