Mes de la Visión: expertos insisten en examen visual y recomiendan lentes Crizal® Essilor

En Colombia, se estima que más de 7 millones de personas tienen algún tipo de dificultad visual no diagnosticada y que el 70% de los problemas de visión podrían prevenirse o corregirse si se detectaran a tiempo, según cifras del Ministerio de Salud y la OMS.

En el marco del Mes de la Visión, Ópticas GMO invita a la población para que priorice su salud ocular y acuda a un examen visual anual, la herramienta más efectiva para detectar a tiempo defectos refractivos y enfermedades oculares silenciosas.

Ver bien no es solo cuestión de nitidez, es vivir con libertad, comodidad y confianza, esto refuerza la importancia de realizarse un examen visual completo y elegir gafas oftálmicas de alta tecnología como Crizal® de Essilor, que aportan claridad, protección y durabilidad para cada estilo de vida.



Panorama visual en Colombia:

· Se estima que entre 1,5 y 1,9 millones de colombianos presentan alguna afección visual significativa.

· En 2023, se registraron 7,5 millones de atenciones visuales a 3,1 millones de personas en el país, lo cual sugiere que los problemas visuales son más comunes de lo que muchas estimaciones oficiales contemplan.



· En los últimos diez años, las enfermedades visuales han aumentado en un 40 % aproximadamente.

· Uno de cada tres colombianos sufre alguna condición visual (como miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia).

· En las personas mayores de 60 años, el 27 % presenta algún grado de discapacidad visual, según datos recientes del Ministerio de Salud.

· El 13,7 % de la población colombiana presenta deterioro visual relacionado con el uso prolongado de pantallas digitales, considerando que en promedio se registran 10 horas con 7 minutos de exposición diaria a dispositivos.

· En cuanto a corrección óptica, la prevalencia de errores de refracción entre las consultas oftalmológicas es aproximadamente del 30,26 %.

Estas cifras no solo revelan la magnitud de las necesidades visuales en el país, sino la urgencia de abordarlas temprano y con tecnología adecuada.



Cinco razones fundamentales para realizarse el examen visual:

1. Detección temprana de dificultades visuales comunes, como miopía, hipermetropía y astigmatismo, que pueden corregirse fácilmente con gafas oftálmicas adecuados o lentes de contacto.

2. Mejorar la calidad de vida, ya que una visión clara permite vivir con más autonomía, confianza y comodidad.

3. Evaluar la salud ocular integral, revisando estructuras internas como el cristalino, la retina o el nervio óptico.

4. Aumentar el rendimiento académico y laboral, mejorando la concentración, lectura y enfoque.

5. Ayudar a prevenir enfermedades como el glaucoma, al identificar signos de presión ocular elevada de forma temprana.

Programar un chequeo visual es sencillo: se puede agendar en línea y acudir a cualquiera de las tiendas de Ópticas GMO a nivel nacional.



Crizal® de Essilor: lentes que marcan la diferencia

Una vez que se determina la necesidad de gafas, la elección del lente es tan vital como la montura. Los lentes Crizal® de Essilor, ofrecen una experiencia óptica superior con ventajas destacadas:

· Tecnologías oleofóbica e hidrofóbica: repelen agua, huellas y polvo, facilitando la limpieza y manteniendo la visibilidad clara por más tiempo.

· Alta resistencia a rayaduras: prolongan la vida útil del lente en condiciones cotidianas.

· Filtro de reflejos: mejora la visión bajo luz artificial, al conducir de noche o al enfrentar pantallas intensas.

· Versatilidad para distintos estilos de vida: Crizal® de Essilor brinda beneficios desde el uso prolongado de pantallas hasta actividades en exteriores, pasando por ambientes lumínicos cambiantes.

En resumen, con Crizal® de Essilor no solo se busca corregir la visión, sino optimizar la experiencia visual diaria, aportando claridad, protección y durabilidad. Opticas GMO invita a la ciudadanía a acercarse a sus tiendas para realizarse el examen visual y conocer la línea de cristales Crizal® de Essilor. Ver bien transforma tu día. Ver bien transforma tu vida.

*Más información en tiendas Ópticas GMO a lo largo del país o en www.gmo.com.co