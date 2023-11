Minsalud asegura que Sanitas está generando pánico frente a medicamentos de alto costo

El viceministro de salud, Jaime Urrego, volvió a arremeter contra las EPS en la misma línea que lo hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el pasado martes 31 de octubre en una rueda de prensa.

Esta vez el viceministro dijo que Sanitas y las EPS no pueden generar pánico, “el 16 de noviembre no va a haber falta de prestación de servicios o de entrega de medicamentos, y tengan cuidado las EPS, con estar insinuando una especie de pánico que tiene implicaciones en el derecho humano fundamental a la salud y también en el tema financiero, porque no corresponde a la realidad”, aseguró.

Urrego insistió en que el Gobierno está cumpliendo sus obligaciones financieras con las EPS, en especial con Sanitas, en el pago de los presupuestos máximos.

“Le estamos diciendo a la EPS, sin amenazarla, sin vulnerar sus derechos, que cumpla con sus obligaciones, eso es una responsabilidad y la superintendencia tendrá todo el espacio jurídico para tener las actuaciones a las que haya lugar. Pero lo que no puede quedar aquí en duda, y ahí le pedimos a los medios que también hagamos pedagogía, es que no se genere un pánico que no tiene fundamento. El 16 de noviembre hay soluciones y hoy más del 95 % de los medicamentos se están entregando, entonces no hay que sumar una cosa con la otra”, señaló

Publicidad

“Pánico no, es una advertencia responsable de quien tiene la misión de prestar el servicio de salud a la población colombiana. Esto se ha venido advirtiendo, el llamado que hizo Cruz Verde es una prueba de que realmente cuando no hay recursos es imposible prestar los servicios y que esto no tiene una corrección pronta, pues lo que tenemos es una agudización de la crisis”, se defendió Ana María Vesga, presidente de Acemi.

A pesar de que las EPS han insistido en que los recursos que reciben por presupuestos máximos es insuficiente y que tienen un rezago en 1.7 billones de pesos del 2022, para las cuentas que pagan, el Gobierno respondió asegurando que estas empresas han tenido utilidades exorbitantes.

“Estamos viendo prestadores privados cerrando las unidades de atención, no solamente los hospitales públicos, y poniendo demandas, todo está en litigio, judicializando porque no les pagan, no es que no les paguen lo de este año, no les pagan lo del año pasado, no les pagan lo de hace dos años, esto es un tema muy grave, no generado ni por la reforma, ni por este gobierno, al contrario, la reforma apunta de manera muy clara a resolverle la situación, primero, a los pacientes, ¿cómo? Que quién le presta el servicio, que es el hospital público, o la clínica privada, o el operador que entrega medicamentos, tenga a tiempo y con suficiencia los dineros para poder prestar los servicios”, aseguró el viceministro.

Publicidad

Acemi asegura que sí puede haber un efecto dominó si hay fallas en una EPS afectando a otras en el sistema de salud.

“El problema de financiamiento afecta a las EPS, afecta a toda la cadena, pero lo más grave es que afecta a los usuarios, miles, millones de usuarios que tiene el sistema todos los días. Parte del efecto que hemos visto de insuficiencia de UPC tiene que ver precisamente con que las EPS que van recibiendo la población tienen un nivel de gasto mayor que está afectando precisamente su capacidad de seguir cumpliendo con su población. Entonces, sí, en efecto dominó, como lo llaman, la afectada termina afectando a las que están en mejor condición y reciben esa población”, agregó Vesga.

Además Acemi dijo estar de acuerdo con la posición planteada por el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, de que el Gobierno realice un giro directo a las empresas dispensadoras de medicamentos para aliviar las deudas que se tienen.

“Sobre presupuestos máximos hemos dicho siempre, esto no es una prima técnicamente que reciban las EPS, nosotros recibimos un recurso, adquirimos unos medicamentos, lo lógico es que ese dinero fluya directamente sin la EPS en la mitad y esa es buena parte de la solución, pero dicho sea de paso el giro directo se puede implementar en todo el sistema y creemos que es una forma en que podemos avanzar en la solución de los problemas”, concluyó Vesga.

Publicidad

Le puede interesar "¿Hasta dónde puede llegar Israel en medio de la guerra con Hamás?":