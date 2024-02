MinSalud confirma primicia de Blu Radio de que Sura quiere ‘acelerar’ su transformación a gestora

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó la primicia de Blu Radio en la que se conoció que la EPS Sura ha tenido acercamiento con el Gobierno para ser gestora de salud y vida, como lo plantea la reforma a la salud.

“Hay EPS, y entre esas Sura, que nos han dicho claramente que no quieren tener el riesgo financiero, eso quiere decir que aceptan lo que nosotros hemos propuesto, que hagan el riesgo en salud, pero no el riesgo financiero. Eso lo he oído yo y no una vez, sino varias veces de Sura. Con Sura estamos buscando un camino con el cual podamos solucionar e iniciar un proceso con ellos para que ese aseguramiento, que por la ley hoy le corresponde a las EPS, no lo tenga y que en parte lo asuma el Estado. Estamos en conversaciones para buscar alternativas que nos está solicitando Sura. El señor presidente se sentó por cerca de una hora y media con los directivos de Suramericana”, indicó Jaramillo.

Sobre la orden de la Corte Constitucional que pide al Ministerio de Salud pagar los recursos del acuerdo de punto final, el ministro Jaramillo dijo que eran “chichiguas” porque el Gobierno ya ha pagado 11 billones de pesos.

“Sobre punto final estamos hablando de “chichiguas”. En los gobiernos de la ley de punto final, ley de 2019, se pagaron 11 billones de pesos, un poco más 11 billones, 900.000 millones de pesos. Lo que están quedando ahorita son unos pendientes que valoró la Corte en 300.000 millones de pesos, pero las cuentas de nosotros son 180.000 millones de pesos que están en litigio”, agregó Jaramillo.

La Corte ordenó pagar 300.000 millones de pesos, pero dice Jaramillo que son solo 180.000 millones de pesos que, además, están en litigio. También, están disponibles 18.000, para ser pagados, pero que solo podrán ser girados a las EPS si estas desisten de los pleitos judiciales.