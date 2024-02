Sura sería la primera EPS privada en ser gestora de salud bajo el Gobierno Petro

El pasado viernes 23 de febrero el presidente Gustavo Petro reveló, en medio de la posesión del superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal, en la Casa de Nariño, que había una EPS privada interesada en aplicar desde ya el cambio en el modelo de atención en salud y alinearse con el modelo de atención preventivo que plantea el Gobierno en lareforma a la salud.

Este modelo preventivo de salud consiste en llegar de manera más activa a los territorios, hacer identificación de la población que está enferma o que está propensa a enfermarse para evitar llegar a pronósticos tardíos.

En su momento, el presidente Petro no dio más detalles de esa propuesta ni tampoco reveló cuál era EPS.

En varias intervenciones en medio de las audiencias de la comisión séptima del Senado sobre la reforma a la salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tampoco dio pistas, pero también aseguró que había una EPS privada interesada en hacer la transición del modelo para convertirse en gestora de salud y vida

Blu Radio conoció que la EPS Sura, una entidad con más de 5.5 millones de afiliados, sería la primera EPS privada en dar el primer paso para asumir el modelo de salud preventivo como lo quiere el Gobierno, sin pasar por la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso de la República.

Así lo reveló en diálogo con Blu Radio el director de la Adres, Félix León Martínez: “Sura sí ha hecho acercamientos al Ministerio para buscar acelerar la transición de EPS a gestora y dejar de asumir el riesgo financiero (...) Sura ha hecho estos avances con el Ministerio, yo no he participado en esas reuniones, las ha hecho con el Ministerio porque sí está interesada en acelerar la transición”.

Blu Radio consultó a la EPS Sura sobre esta información, pero para el momento la entidad no respondió sobre los acercamientos con el Gobierno.

También, el director de la Adres se refirió a las deudas que tiene el Ministerio de Salud con las EPS y surge otra controversia. Esto porque la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud pagar a las aseguradoras en dos meses 300.000 millones de pesos que se deben del acuerdo de punto final, algo que celebró el gremio de las EPS privadas Acemi, pero para la Adres no son 300.000 millones de pesos, sino menos dinero.

“Se han pagado durante cuatro años más de nueve billones de pesos y solo restan por pagar 200.000 millones de pesos aproximadamente. El problema es que de esos 200.000 millones, 180.000 están en pleito judicial, y aunque están aprobados por la auditoría y el Adres, mientras no se resuelva el pleito judicial no se puede pagar, a no ser que las EPS que desistan del pleito, firmen la transacción del acuerdo de punto final y se les pague. Hasta que no desistan del pleito y firmen el Acuerdo no hay forma de pagar y esa va a ser la dificultad de cumplir la orden de la Corte”, comentó Martínez.

Además, la Adres devolvió cuentas a las EPS por más de 18.000 millones de pesos por observaciones que tiene esa entidad y las entidades prestadoras de salud tiene plazo de contestar hasta el próximo 29 de febrero con el fin de resolver las observaciones para que se paguen.

En relación con los presupuestos máximos, otro rubro que debe el Ministerio de Salud, el director de la Adres anunció que en las próximas dos semanas estarán pagando 2 billones de pesos, que es lo que se tenía pendiente del ajuste del 2022.

“El jueves 22 de febrero, se expidió por parte del Ministerio las resoluciones para pagar 1.15 billones de pesos correspondientes a la vigencia de final del año de 2023 y la semana entrante espero que el Ministerio expida las resoluciones para pagar el ajuste del 2022 y las EPS tiene que hacer el trámite, aceptar las resoluciones, si renuncian a término se les paga inmediatamente, el dinero estará disponible en virtud de la adición presupuestal que nos aprobó el Confis y ya incorporó la junta directiva del Adres”, concluyó Martínez.