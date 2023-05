Minsalud dice que no retirará la reforma a la salud: ya se aprobaron 21 artículos en primer debate

Este martes, 16 de mayo, se retomó la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Durante la mañana se realizó una sesión informal donde hablaron exministros de salud como Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria, asociaciones médicas, pacientes y directivos de EPS; todos con una petición conjunta: retirar la reforma a la salud porque dicen que no resuelve los problemas de los usuarios.

“Este proceso va mal, en la forma y fondo. El trámite ha sido accidentado, el texto está incompleto y es incoherente, empieza a ser percibido como una imposición casi caprichosa. Sin legitimidad será muy difícil llegar a los acuerdos colectivos necesarios para la inclusión de nuevas tecnologías, para hacer una regulación (…) A veces me cuesta creer que esta reforma sea de un Gobierno que se dice de izquierda, terminará en un sistema más segregado con las clases medias y altas con seguros privados, y los más pobres en un sistema desbordado”, indicó el exministro Alejandro Gaviria .

Sobre la 1:00 de la tarde la votación de los artículos se retomó, primero se votó un bloque de 16 que no tenía proposiciones: 43, 44, 69, 88, 97, 101, 102, 104, 108, 113, 119, 120, 123, 126, 127 y 134. Sobre este último hubo discusión ya que le daría facultades especiales al presidente, sin embargo, siguieron con la votación.

El artículo 101 buscaría quitar el velo corporativo a representantes de EPS en investigaciones por fuga de recursos y así sancionarlos directamente.

El segundo bloque aprobado fue: 89, 96, 112, 115 y 130, que hablan de la adquisición de tecnologías de la información para los servicios de salud, cupos de prácticas en hospitales y los ejes de vigilancia de la Superintendencia de Salud.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dejó en claro que no van a retirar la reforma, que seguirán adelante buscando acuerdos y tomando el camino del diálogo.

“Hemos venido trabajando con todos, consensuando, es entender que queremos lograr el mejor proyecto de ley para todos. En este momento debemos es completar el proyecto, que hoy no es como se presentó, y vamos en ese proceso de llegar a acuerdos. Yo desde el 1 de mayo me he sentado con los partidos en largas jornadas consensuando, con quienes vinieron hoy nos hemos sentado”, aseguró Jaramillo.

Este miércoles, 17 de mayo, se retomará nuevamente el debate llegando a los artículos que generan malestar en los partidos, como el giro directo y los fondos regionales.

