MinSalud reglamentará requisitos para tratamientos de fertilidad: C. Constitucional

Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, habló en Mañanas BLU sobre la sentencia que autorizó que tratamientos de fertilidad pueden ser pagados con recursos públicos.



“No todo se reduce a los tratamientos in vitro, hay otros que pueden ayudar a prevenir el problema de la infertilidad”, declaró.



“Lo que hizo la Corte ayer fue señalar que el proyecto de ley por medio del cual se establecen lineamientos para el desarrollo de una política pública de prevención de la infertilidad, no era inconstitucional, de acuerdo a las objeciones que había formulado el gobierno del expresidente Santos”, indicó el magistrado. a



Vea también: Subsidiar tratamientos de fertilidad generaría problemas de sostenibilidad: MinSalud



“El Congreso sí puede hacer una habilitación de gasto, pero obviamente le corresponde al Ministerio de Salud establecer los criterios a través de los cuales las personas de menores recursos puedan acceder a tratamientos de infertilidad”, agregó.



“Estamos hablando de todos los tratamientos para combatir el problema de la infertilidad. No todo se reduce a los tratamientos in vitro. Hay otros que pueden ayudar a prevenir”.



“Lo que sigue es que la Ley debe ser sancionada por el presidente y después el Ministerio debe reglamentarla para ver en qué condiciones las personas de escasos recursos pueden acceder a estos tratamientos”, indicó el presidente de la Corte Constitucional.



Sobre la posibilidad de que el fallo pueda abrirle el paso a que se autoricen tratamientos como cirugías estéticas, Alejandro Linares hizo la acotación de que la infertilidad se considera una enfermedad.



“El artículo primero de la ley, que no fue objetado, señala que la infertilidad es una enfermedad que afecta el sistema reproductivo. En esa medida nosotros no cuestionamos la decisión del Congreso de categorizarla como una enfermedad”, declaró el constitucionalista.



Escuche la entrevista completa:

Publicidad