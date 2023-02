Minsalud revela impacto fiscal de la reforma a la salud

Este viernes, 3 de febrero, se realizó el foro de salud, en el que participaron la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano y demás asociaciones científicas para conocer el proyecto de ley que será presentado ante el Congreso el próximo 6 de febrero.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, en su intervención finalmente le puso números a la reforma, aunque no son exactos, pues explica que los cálculos no están listos. Señaló que la atención primaria en salud, los equipos extramurales, Centros de Atención Primaria en Salud y la estrategia preventiva están avaluados en 24.5 billones de pesos.

Sin embargo, aseguró que cuando se apruebe la reforma, la transición tomará tiempo y no se podrá hacer de un año para otro porque la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) necesitaría una reestructuración e inversiones.

“Tiene que hacerse una transición, no es que se aprobó la ley y ya en un año está el fondo Adres haciendo eso, no. Tú no le puedes pedir al fondo Adres que asuma funciones de la reforma, porque hoy el fondo Adres no tiene esa posibilidad, tú tienes que hacer una reestructuración institucional de la Adres, unas inversiones públicas para volverlo de alta tecnología”, puntualizó Corcho.

Sobre las EPS y los actores privados en el sector, dijo que en ningún momento se habló de acabar con la prestación de servicios privados ni con desmontar las EPS. “Ellos pueden participar y serán mayoritarios en el sistema de salud. Estamos hablando de la transparencia de recursos públicos (...) el documento no menciona en ningún lado la eliminación de las EPS, lo que pasa es que lo público irá ganando espacio, y en lo que no pueda ayudarán las EPS”, agregó la ministra.