Minsalud sobre idea de reforma tributaria: “Como pagaron impuesto de guerra, que financien la salud”

Durante la primera audiencia pública sobre la reforma a la salud llevada a cabo en Bucaramanga, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, generó controversia al proponer una forma de financiamiento para el proyecto: una reforma tributaria.

En su intervención, Jaramillo planteó la posibilidad de implementar la reforma si los recursos actuales resultan insuficientes. Su propuesta incluye la idea de que, en caso de necesidad, se realice una reforma tributaria justa y equitativa, instando a los empresarios a contribuir con los fondos que dejaron de pagar.

“Hagamos la reforma tributaria y que los empresarios paguen la plata que dejaron de pagar. Que los que más tienen, más ponen y conseguimos el problema si es de dinero. Y hacemos una reforma justa y equitativa, no tenemos más dinero, no hay gobierno que no haya hecho un esfuerzo más grande”, mencionó Jaramillo en su intervención.

Para aclarar el panorama, el ministro de Salud habló en Mañanas Blu, con Nestor Morales, se refirió a los alcances de esta propuesta.

Publicidad

“Este Gobierno ha sido el que más ha incrementado el presupuesto para la salud y siempre ha existido el debate si hay plata suficiente para el sector. Entonces las EPS siguen con el tema que la plata no les alcanza, hacemos un estudio riguroso y lo único que queda es que nos pongamos de acuerdo así como se hizo para aumentar presupuesto para la guerra y lo único que queda es una reforma tributaria porque a nosotros no nos da” señaló Jaramillo desde Tumaco.