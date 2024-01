Ministro de Salud denunció irregularidades en hospital de Girón y puestos de salud de Piedecuesta

Un fuerte "jalón de orejas" les hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , a los administradores de los hospitales de Girón y Piedecuesta por obras atrasadas y puestos de salud abandonados.

En el recorrido por el edificio donde se construye la nueva Clínica de Girón, el ministro Jaramillo evidenció un significativo atraso en las obras y señaló “que esto no se le puede permitir al constructor más”.

“¿Qué sucede cuando uno pone aquí unas cosas y no cumple? ¿Qué es lo que va entonces? Multas, multas, multas, multas. Entonces multas y hay que ponerle multas a usted también, porque si el interventor no interviene ante el contratista, a mí me toca sacar desde allá resoluciones y también multarlo a usted con el debido proceso. Yo les voy a decir desde ya, porque esto no es de buenos nuevos amigos y abrazos y felicitaciones, esto es de cumplimiento”, fueron las palabras del ministro de Salud tras evidencias los retrasos en las obras de Girón.

Así fue el fuerte regaño del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al gerente del Hospital de Girón por los retrasos en las obras de construcción de la nueva sede. “Esto es de cumplimiento y si no avanzan las obras vamos a ponerle multas a todos”, afirmó #MañanasBlu pic.twitter.com/r2sRU63Gkt — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 23, 2024

El alcalde de Girón , Campo Elías Ramírez, aseguró que desde su posesión ha denunciado al gerente del hospital por presuntas irregularidades administrativas y por los retrasos en las obras de construcción de la clínica municipal.

“Señor ministro de Salud Guillermo Jaramillo, con su visita a la construcción de la Clínica Girón hemos evidenciado que la ejecución no tiene un avance significativo. Aquí está pasando algo internamente con el gerente Aymer Alvarado. ¡No voy a permitir que sigan engañando a los gironeses!”, afirmó el mandatario.

"Aquí tenemos que saber si los hospitales públicos son centros comerciales para los particulares o están para servirle a la gente más necesitada de Santander", dura crítica de minsalud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a directores de hospitales públicos de Santander #VocesySonidos pic.twitter.com/U321II4YpJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 22, 2024

El ministro de Salud también denunció presuntas irregularidades en la atención en los seis puestos de salud de Piedecuesta que son administrados por un privado.

“Entregan los puestos de salud a particulares, como lo hicieron en Piedecuesta, y resulta que están cerrados, entonces como es eso. Entregan las UCI para que sean unos privados los que se lucren, o los equipos de rayos X y todo lo que es imagenología. Aquí tenemos que saber si los hospitales públicos son centros comerciales para los particulares o son hospitales públicos para servirle a la gente más necesitada”, dijo Jaramillo.

Situación en Floridablanca

El ministro también se refirió a lo que sucede en Floridablanca .

"Los centros de salud los cerraron porque el mercado no lo permite. Encontré en Floridablanca un hospital que está listo y lo vamos a poner a funcionar inmediatamente. Lo convirtieron en una vaca lechera. También encontramos que los centros de salud no están abiertos. Vamos a construir un CAP en el barrio La Cumbre y abrir todos los puestos que están cerrados", aseveró el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante su primera intervención la audiencia pública a la reforma a la salud, que se desarrolló en Bucaramanga.

El Ministro de #Salud @GA_Jaramillo anuncia en su visita a la nueva Sede del Hospital San Juan de Dios en Floridablanca Santander que "Estamos cerca de concluir los estudios para hacer un Centro de Atención Primaria como lo quiere el Presidente @petrogustavo en Floridablanca.… pic.twitter.com/QJoxYRuuVN — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) January 22, 2024

Los alcaldes de Floridablanca y Piedecuesta sobre estas denuncias del ministro de Salud no se han pronunciado aún.