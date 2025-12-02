Murió adolescente de 19 años por tomar una píldora anticonceptiva: esto se sabe

Una joven de 19 años, identificada como Áine Rose Hurst, falleció en Inglaterra tras sufrir una rara complicación vinculada a la pastilla anticonceptiva que tomaba desde 2020. La familia de la adolescente denunció que, pese a haber presentado presión arterial elevada semanas antes, los médicos le recomendaron continuar con el anticonceptivo combinado.

Según relató su madre, Kerry Hurst, la joven se desplomó el 11 de marzo y fue trasladada de urgencia al Royal Bolton Hospital, donde los especialistas detectaron una “inflamación cerebral severa”. Áine murió dos días después, pese a los esfuerzos médicos por estabilizarla. En un primer momento, la familia creyó que el fuerte dolor de cabeza que presentó tras haber salido la noche anterior se trataba simplemente de una resaca.

Durante la audiencia forense realizada el 27 de noviembre en el Tribunal de Bolton, las autoridades concluyeron que la causa de muerte fue una trombosis del seno venoso cerebral, una condición poco frecuente que, en este caso, estuvo asociada al anticonceptivo oral que tomaba la joven. El forense encargado decidió incluir el medicamento como un factor directo en el fallecimiento.

Los registros médicos muestran que en diciembre de 2024, Áine fue advertida para dejar de tomar la píldora luego de que una revisión rutinaria revelara una presión arterial de 140/93. Sin embargo, en enero, el médico Moyinoluwa Oluwaseyi Onayade le indicó que podía reanudarla, al considerar que su presión —130/90 en esa consulta— estaba dentro del rango permitido.



Áine Rose Hurst Foto: redes sociales

La familia exige claridad y responsabilidades

La familia expresó su “profunda preocupación” porque el médico no habría tomado en cuenta el reciente antecedente de hipertensión. Ahora buscan respuestas sobre los protocolos aplicados y las medidas que se implementarán para evitar que otro caso similar vuelva a ocurrir.

“Nuestra familia está angustiada por perderla, la vida nunca será la misma para nosotros sin nuestra niña”, señalaron en un comunicado en el que describieron a Áine como una joven cariñosa, divertida y siempre presente en cada reunión, amante del karaoke y de los concursos.

Por su parte, el Dr. Onayade explicó ante las autoridades que Áine prefería continuar con esa píldora en lugar de cambiar a una opción de solo progesterona debido a los posibles efectos secundarios. Afirmó también que interrumpir el tratamiento por más de cuatro semanas podría incrementar el riesgo de accidente cerebrovascular, por lo que consideró “razonable” permitir que retomara el medicamento.