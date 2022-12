“Nadie puede quedarse encerrado indefinidamente; la OMS lo ha dicho”: Duque

El presidente Iván Duque, en diálogo con Mañanas BLU, dijo que el país continuará con la reapertura una vez pasen los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19, pero enfatizó que todo debe hacerse con precaución.

“El mensaje es: tenemos todos que adaptarnos como sociedad y ese proceso de adaptación se ha venido dando. En la medida en que vamos pasando por los momentos más críticos, hay que seguir rehabilitando la economía, pero también la vida social”, puntualizó.

El primer mandatario, sin embargo, manifestó que, con base a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, OMS, nadie se puede quedar encerrado indefinidamente.

“Cuando este virus, dice la OMS, que no tiene vacuna, que no hay tratamiento ni inmunidad y que seguramente hay un riesgo de que no haya una solución, claramente la OMS nos está diciendo que nadie se puede encerrado indefinidamente”, manifestó.

El presidente también hizo un balance de lo que ha significado la pandemia de coronavirus en su gobierno, una situación, que dijo, nadie se esperaba.

“Nadie podía anticipar unas circunstancias de esta naturaleza. Yo creo, sin embargo, mantengo el optimismo porque creo que este país puede salir adelante y navegar estas circunstancias”, expresó.

Añadió que estamos ante un enemigo invisible y, por eso, hay que continuar enfrentándolo, pero también hay reactivar la economía para mantener los resultados sociales que el país ha logrado en las últimas décadas.

“No hablaría de un encierro de 160 días, sino de un concepto de aislamiento que ha ido tomando decisiones progresivas, en las que se han recuperado aspectos importantes de nuestra vida progresiva y sociedad”, dijo.

Añadió que el 57% de la población debería estar aislada, pero aún así no es así: “Incluye cuatro segmentos, unos 4 millones; entre 5 y 18 años, unos 5 millones; tenemos personas con comorbilidades y teletrabajo, otros 5 millones”.

