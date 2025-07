Ni con una orden judicial los dispensarios entregan medicamentos a los pacientes

Blu Radio conoció la historia de Rafael Martínez, un hombre de 51 años que día tras día llega al dispensario a reclamar dos medicamentos llamados enoxaparina y paliperidona para tratar una trombosis, que, además, él dice le han generado más efectos como trastornos y ansiedades. Medicamentos que desde el mes de abril no le han entregado. Por esa misma negligencia de entrega, Rafael presentó una acción de tutela de la cual el juzgado segundo civil de Bogotá admitió el trámite, obligando además a la EPS Capital Salud a cumplir con la entrega. Sin embargo, al llegar al dispensario, la respuesta no es más que “no hay ese medicamento” y peor aún, sin ninguna explicación.

Rafael, a sus 51 años, afirma que llegar a los dispensarios, no solo es incómodo recibir la respuesta negativa todos los días de quienes lo atienden, sino que el trato, en muchas ocasiones, es inhumano.

“Y resulta que desde el 26 de abril no me hacen entregas y esto ya ha ido pasando desde el mes de enero. Resulta que estoy coagulando porque me dio una trombosis en la vena cava. Si me faltan estos medicamentos, mi falencia en salud, pues, lógicamente va a estar mal. Que desde ahora mismo nos dijera el Ministerio de Salud si nos va a seguir protegiendo con los medicamentos, porque esto es un viacrucis y se enferma uno más, viniendo acá a reclamar un medicamento que yendo al médico. No me dan razones. Y lo que ordena la doctora, la Defensoría del Pueblo y la juez, es que, por favor, den un documento donde digan el motivo, las razones, las circunstancias y el por qué no los están entregando. Y por qué, si es logística, si es que no los quieren entregar. Pero ellos no dan razones de ninguna clase”, mencionó Rafael

Además, varios usuarios manifestaron que las filas duran horas, los asientos son insuficientes, y por si fuera poco, procesos como las autorizaciones, que parece un trámite sencillo, son eternos, ya que en palabra de los pacientes, hay trabas en conceptos como la redacción de la orden, el lugar de trámite o hasta por la hora en que lo realizan.