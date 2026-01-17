“Nos puede llegar una nueva pandemia y no estamos preparados”: alertan falta de vacunas para 2026

El médico epidemiólogo Luis Jorge Hernández, coordinador del Observatorio de Salud Pública y Epidemiológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, advirtió en Noticias de la Mañana de Blu Radio sobre las graves consecuencias que tendría la reducción del presupuesto nacional destinado a la vacunación.

Vacuna Covid AFP

Según explicó, el recorte afectaría vacunas clave del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), entre ellas la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), BCG, pentavalente, vacunas para gestantes, influenza, neumococo y tosferina, justo en un momento en el que el país no ha logrado coberturas superiores al 95 %, el mínimo recomendado para evitar brotes.



Ministerio reconoce reducción y genera incertidumbre

Hernández aseguró que el Ministerio de Salud de Colombia reconoció que solo entregó una cuarta parte de los recursos solicitados, lo que resulta insuficiente para garantizar la vacunación en todo el país.

Aunque la cartera ha mencionado la posibilidad de acudir al Fondo Rotatorio de la OPS, no está claro de dónde saldrán los recursos ni cómo se sostendrá el programa en 2026 y 2027.

Ministerio de Salud Foto: Ministerio de Salud

El epidemiólogo alertó además por la ausencia de vacunación contra dengue, la persistencia del brote de fiebre amarilla, el aumento de influenza AH3N2 y el riesgo de ingreso de sarampión, tras casos reportados en Estados Unidos, México y el Cono Sur.



"Si las cifras ya venían bajitas, van a bajar aún más"

De acuerdo con las proyecciones oficiales, muchos territorios no alcanzan actualmente las metas mínimas de vacunación. En adultos mayores, la cobertura contra influenza es inferior al 30 % y contra neumococo menor al 20 %. Hernández advirtió que, con el recorte, estas cifras podrían caer entre un 20 % y un 30 % adicional, aumentando el riesgo de enfermedad grave y mortalidad.



Pacientes preocupados por salud en 2026 Freepik

Además, el especialista aseguró que, al no haber una respuesta contundente por parte del Ministerio y del gobierno, el desabastecimiento para 2027 subiría aún más, como consecuencia de la falta de vacunas esenciales para pacientes de alto riesgo.

También denunció la escasez de vacunas contra COVID-19, disponibles únicamente para gestantes, pese a que los mayores de 60 años deberían contar con varias dosis y refuerzos.



Colombia está "rezagada" y no soporta una nueva pandemia

Hernández insistió en que el recorte presupuestal pone en riesgo la capacidad del país para responder no solo a brotes actuales, sino también a eventuales nuevas pandemias. En ese sentido, recalcó que Colombia está "rezagada" en producción y modernización de vacunas, lo que limita su autonomía sanitaria.

Señaló que, aunque la fase de emergencia por COVID-19 terminó, la pandemia no ha desaparecido y el sistema de vacunación debería mantenerse fortalecido, especialmente para poblaciones de riesgo como adultos mayores, niños y gestantes.

Finalmente, Hernández hizo un llamado directo al Ministerio de Salud de Colombia para que gestione de manera urgente los recursos necesarios y garantice la continuidad del Plan Ampliado de Inmunizaciones e hizo un llamado a los colombianos a exigir su vacuna en las EPS, recordando que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una herramienta clave para evitar muertes prevenibles.

