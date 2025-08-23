Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Nueva EPS desmiente estar en proceso de liquidación

Nueva EPS desmiente estar en proceso de liquidación

La interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud, Gloria Libia Polanía Aguillón, aclaró que la Nueva EPS no enfrenta un proceso de liquidación y ratificó el compromiso de recuperar la empresa para garantizar la prestación de servicios a sus afiliados.

Nueva EPS.jpg
Blu Radio. Nueva EPS.
Foto: Acesi
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: agosto 23, 2025 06:13 p. m.

La Nueva EPS informó que no se encuentra bajo ningún proceso de liquidación y que sus operaciones continúan con normalidad. Según la funcionaria, su objetivo es unir esfuerzos y trabajar en conjunto para estabilizar la EPS, consolidando un entorno de trabajo colaborativo que les permita enfrentar con responsabilidad y eficacia los retos actuales y futuros.

En este sentido, la entidad afirma estar trabajando en la normalización de relaciones con sus prestadores a nivel nacional, con el fin de asegurar la continuidad, mejora y oportunidad en la atención de sus afiliados.

Asimismo, aseguran estar adelantando un proceso de estabilización administrativa, financiera y jurídica, para lograr optimizar la relación con sus aliados estratégicos, garantizar la entrega de medicamentos y mantener el acceso continuo a los servicios de salud.

La interventora recordó que la Nueva EPS, como la más grande del país, es de todos los colombianos y un pilar fundamental del sistema de salud nacional. Por ello, agradeció la confianza que depositan los afiliados en su labor, y reiteraron su compromiso con la transparencia, eficiencia y calidad en la atención.

Es de recordar que hace unos días la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) emitió dos nuevas medidas cautelares contra la Nueva EPS, en un esfuerzo por proteger la vida, la integridad física de sus afiliados y asegurar la correcta destinación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

