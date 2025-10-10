Nueva EPS se pronuncia sobre presunta renuncia y operativo policial contra su agente interventora

Nueva EPS emitió un comunicado en el que se refirió a las versiones que circularon recientemente sobre la presunta renuncia de su agente interventora, Gloria Libia Polanía Aguillón, y sobre un supuesto operativo policial realizado para hacer efectiva una orden de arresto en su contra. La entidad señaló que la doctora Polanía continúa en el ejercicio de sus funciones.

Las aclaraciones se producen luego de que el representante a la Cámara Andrés Forero denunciara que la agente interventora acumulaba días de arresto por desacato a fallos de tutela, y de que algunos medios informaran sobre un operativo policial en las instalaciones de la entidad. Según versiones, los uniformados habrían recibido información de que la funcionaria había renunciado, lo que generó confusión sobre la situación administrativa de la interventora.

Nueva EPS explicó que la diligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, realizada el pasado 29 de septiembre, tuvo como objetivo recabar información sobre órdenes judiciales vigentes contra algunos funcionarios, entre ellos el exagente interventor. Durante la visita, se informó que quien había renunciado era el anterior interventor y no la actual agente designada por la Superintendencia.

La entidad precisó, además, que el gerente regional, Aldemar Casadiegos Jaime, no reemplazó a la doctora Polanía, como se interpretó en un oficio policial. También aclaró que se solicitó a las autoridades judiciales realizar las correcciones pertinentes frente a la comunicación que dio origen a la confusión.



Finalmente, Nueva EPS reconoció los retos judiciales y administrativos que enfrenta, así como las sanciones derivadas de fallos de tutela, pero rechazó la difusión de información incorrecta sobre su interventora. La institución afirmó que Polanía continúa al frente de la entidad.