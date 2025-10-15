Nuevos adhesivos tópicos revolucionan el cierre de heridas: así funcionan

Todos, en algún momento de la vida, hemos tenido que enfrentar una cirugía o una herida importante. Más allá del dolor y del procedimiento médico, muchas veces el temor está en lo que viene después: una cicatriz visible que puede acompañarnos por años. Afortunadamente, los avances tecnológicos en los métodos para el cierre de heridas nos ofrecen soluciones innovadoras, como los adhesivos tópicos, que pueden transformar la forma en que realizamos el cierre de las heridas.

El doctor Andrés Durán, médico especialista en cirugía plástica, con más de diez años de experiencia y miembro de sociedades científicas internacionales, habló con Blu Radio sobre esta tecnología, que ya se está usando en procedimientos quirúrgicos. “El adhesivo tópico actúa como una especie de malla o ‘pegante’ que se coloca sobre la herida una vez ha sido cerrada. Su función principal es formar una barrera protectora que aísla la herida del ambiente externo, evitando infecciones y humedad, lo cual mejora enormemente el resultado estético”, explicó Durán.

Durante décadas, el cierre primario de heridas quirúrgicas ha dependido de la tradicional sutura con hilos quirúrgicos: “Con los adhesivos, al evitar esas suturas, reducimos considerablemente ese riesgo y mejoramos la apariencia final de la cicatriz”. Estos adhesivos de última generación no son simples pegamentos. En algunos casos se tratan de mallas finas, transpirables, de bajo riesgo alérgico, que se aplican sobre la piel y que pueden permanecer entre 5 y 15 días dependiendo de la zona del cuerpo intervenida. La duración de los adhesivos sueles ser menor, mientras que en extremidades el uso de estos dispositivos puede prolongarse un poco mas.



¿Cómo se ven y cómo actúan?

Durán describe que estos adhesivos que se colocan con la malla transparente, sellan completamente la herida. “Es similar a los pegamentos que antes se usaban en heridas pediátricas, pero más sofisticado. Este dispositivo actúa como una segunda piel: mantiene los bordes unidos, impide que entre agua o suciedad, y permite que la herida cicatrice en un entorno ideal”. “Después de unos días, simplemente se desprenden y, en muchos casos, la cicatriz ya es casi imperceptible”, subrayó.

El uso de adhesivos tópicos representa un salto significativo frente a los métodos tradicionales de cierre. Pero su éxito también depende de factores claves: el estado nutricional del paciente, su tipo de piel, el cumplimiento de las indicaciones postoperatorias y, por supuesto, la técnica del cirujano. “La cicatrización es nuestra firma como cirujanos plásticos. Si la cicatriz queda mal, todo el resto de la cirugía pierde valor para el paciente”, dijo Durán. “Por eso es tan importante usar todas las herramientas tecnológicas disponibles”.



Por otra parte, según estudios clínicos como el de el Dr. Walkosak de 2024, se ha demostrado que los adhesivos tópicos pueden asociarse con tasas de infección hasta 70% menores comparado con otros métodos tradicionales, disminuyendo significativamente el riesgo postoperatorio y favoreciendo una mejor recuperación, especialmente en procedimientos donde el resultado estético es clave1.



Casos de éxito

Una de las pacientes que ha comprobado la efectividad de estos adhesivos es Janneth Martínez, quien fue sometida a una explantación mamaria. También resaltó la seguridad emocional que le generó ver resultados tan positivos en poco tiempo. “Después de varios procedimientos donde mis cicatrices no quedaron bien, esta vez fue completamente distinto. La piel se ve lisa, la cicatriz es casi invisible. Me siento mucho más segura al verme al espejo”.

En un mundo donde el bienestar y la imagen son importantes, la tecnología y la ciencia médica no solo salvan vidas, sino que también mejoran el cómo las vivimos después de sanar. Consultar de forma adecuada a un profesional y el uso de métodos innovadores pueden marcar la diferencia entre una cicatriz más y una experiencia emocional positiva.

1.Comparison of tissue adhesive versus suture for wound closure in cutaneous surgery: A large-scale retrospective cohort

study. Journal of the American Academy of Dermatology, 2024,

