Ordenan clausura temporal de clínica Julio Sandoval Medina de Sogamoso

Por hallazgos que afectan su funcionamiento, la Secretaría de Salud de Boyacá ordenó el cierre temporal de servicios de la clínica Julio Sandoval de Sogamoso, que deja a la ciudad sin 26 camas hospitalarias y 5 unidades de cuidados intensivos.

"No tener un laboratorio clínico completamente funcionando no me permite tener garantía para que pacientes que hospitalizados o en UCI tengan los exámenes que se les deben hacer cuando estén allí. Un servicio de radiología que no cumpla con los estándares, que no tenga un TAC funcional o que no tenga una serie de elementos, no me permite tener pacientes en UCI de manera segura, ni en hospitalización cuando quieran una imagen u otro tipo de imágenes diagnósticas, no se les puede tomar", señaló Jairo Santoyo, secretario de salud de Boyacá.

"El talento humano es muy importante y encontramos que no cumplen con todos los requerimientos", enfatizó Jairo Santoyo, secretario de salud de Boyacá.

La autoridad de salud departamental, desde el momento del cierre de la clínica, viene realizando el acompañamiento correspondiente para superar esta emergencia cuanto antes, pues la institución es importante en la atención de pacientes en medio de la pandemia por coronavirus.