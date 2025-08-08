Pacientes solicitan al Gobierno claridad sobre cumplimiento de autos de la Corte

Pacientes Colombia, la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios y la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Alto Costo (ACOPEL) enviaron un derecho de petición al Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual solicitan información clara, oportuna y completa sobre el avance en el cumplimiento de los Autos 007 y 504 de 2025.

Estas disposiciones, emitidas por la Corte Constitucional, ordenan al Ministerio ajustar la metodología técnica para la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El documento solicita al Ministerio remitir el listado completo de los 140 participantes actuales de la mesa técnica, incluyendo nombres completos pero sin datos sensibles, junto con la constancia de su inscripción previa al 14 de julio de 2025. Además, se pide una explicación sobre el aumento en el número de integrantes, que pasó de 121 el 30 de julio a 140 el 6 de agosto.

Asimismo, los firmantes requieren aclaraciones sobre si las nuevas personas incluidas en la sesión del 6 de agosto cumplieron con los requisitos y plazos establecidos para su inscripción.

Por otro lado, proponen que el Ministerio adopte una regla operativa que permita que las sesiones de la mesa técnica se realicen con los participantes efectivamente presentes, siempre que se haya garantizado una convocatoria amplia y suficiente.

En caso de inasistencia sin justificación, los solicitantes consideran que debe entenderse como un desistimiento voluntario de participación y que la ausencia no debe impedir la continuidad del proceso.

Publicidad

La petición concluye solicitando que esta regla sea definida de forma expresa y aplicada de manera inmediata en las próximas sesiones, con el objetivo de evitar bloqueos, proteger la eficiencia del proceso y asegurar el cumplimiento oportuno del mandato judicial.