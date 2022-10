Pandemia de COVID-19 podría desaparecer antes de llegada de vacuna, dice científico

En entrevista con el programa Piazza Pulita de Italia, el director del Instituto de investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán, Giuseppe Remuzzi, puso sobre la mesa la opción de que el COVID-19 desaparezca antes de la llegada de la vacuna.

La vacuna contra el coronavirus se está trabajando actualmente en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, China, entre otros.

“Los pacientes de hoy son completamente diferentes de los de hace tres o cuatro semanas. Las hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos continúan disminuyendo. Antes a la sala de emergencias llegaban 80 personas, todas con dificultades respiratorias graves. Hoy llegan diez y ocho puedes ser enviadas a casa”, explicó el experto.

La pandemia de coronavirus ha dejado hasta ahora más de 280.000 muertos y al menos 4.052.677 personas contagiadas, aunque en la actualidad el pico epidemiológico en países como Italia, España, Francia y Reino Unido, dentro de los más afectados, ha ido bajando progresivamente.

Según el reconocido científico, uno de quienes más ha trabajado alrededor de la pandemia en Italia, cuando la vacuna esté listo, posiblemente el virus ya habrá desaparecido “si las cosas siguen como hasta ahora”.

“Aunque (la vacuna) va a servir para otro virus. Yo veo a estos enfermos que no son los mismos de antes. No es algo menor. Es algo grande, algo impresionante. Ahora estamos haciendo unos estudios. Es algo maravilloso para los enfermos. Estamos haciendo estudios y ya no conseguimos enfermos para hacer los estudios”, confesó.

Además, Remuzzi apoyó la teoría de usar plasma de las personas curadas para trabajar en los nuevos contagios.

“Es una solución muy antigua, ya se hizo con la polio y la gripe española. Ya hubo resultados y yo soy muy optimista de que el plasma funcione. Nosotros usamos un sistema innovador que extrae del plasma los anticuerpos que luego son inyectados en los enfermos. Pero es mejor no hablar de los resultados hasta cuando el estudio no haya finalizado”, manifestó.