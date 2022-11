Pico de pandemia del COVID-19 será en agosto y menos fuerte de lo previsto: MinSalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló en Mañanas BLU sobre el comportamiento de la pandemia del coronavirus, las amenazas y agresiones al personal médico, así como de los protocolos para la reactivación de la actividad física por parte de los colombianos.

“Hemos venido conteniendo los brotes, hemos venido generando que el cenit de la curva se esté moviendo hacia, probablemente, el mes de agosto y un poco más allá, de pronto. Eso es indicativo de que hay un aplanamiento y que la afectación que vamos a tener es mucho menor de lo que habíamos esperado o pensábamos hace un mes”, indicó.

El funcionario negó que sus denuncias sobre el manejo de Unidades de Cuidado Intensivos tengan relación con las agresiones al personal de la salud.

“Esto es un tema totalmente administrativo. Nunca me he referido a cartelizaciones ni ninguno de esos temas. Jamás he usado el tema Médicos ni intensivistas detrás de esto”, sostuvo.

Según Ruiz, las investigaciones fueron asumidas por la Superintendencia y en los próximos días se conocerán resultados.

El ministro rechazó tajantemente las agresiones a médicos.

“Desde hace más de un mes, probablemente mes y medio, hemos venido teniendo referencias de diferentes ciudades de situaciones de amenaza a los médicos, cuando llegan a su casa, o los profesionales. Hemos tenido dificultades en algunas ciudades para la entrada de las personas que van a tomar muestras en algunos de los barrios”, indicó.

Ruiz dijo que su cartera emitirá esta semana una serie de protocolos para el regreso del fútbol y 17 deportes más.

“Vamos a sacar un protocolo integrado de deportes bajo el cual se deciden las normas para los diferentes deportes. Esta semana lo tenemos”, sostuvo.

Escuche al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en entrevista con Mañanas BLU: