Por ahora, se evitará vacunación COVID de personas alérgicas en Colombia: MinSalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, en diálogo con BLU Radio, manifestó que, por ahora, evitará la vacunación contra el COVID de personas que presenten alergias, luego de autorizada la vacuna de Pfizer en el país.

“Estamos haciendo vigilancia cercana. En este momento el comité científico de vacunación está analizando el tema. Hay diferentes dimensiones de lo que llamamos alergia. Desde reacciones alérgicas localizadas hasta generalizadas. Por el momento, estamos evitando la vacunación de personas que sean alérgicas”, dijo.

Asimismo, el ministro manifestó que aún no ha llegado la nueva cepa del virus a Colombia, pero fue claro al afirmar que, tarde o temprano, llegará. De igual manera, indicó que los pasajeros internacionales que lleguen al país no serán devueltos si no tienen la prueba PCR, dado que esta la podrán realizar en el país.

De otro lado, el ministro manifestó que, ante el aumento de ocupación de camas UCI en Bogotá, habría que analizar con la alcaldía de la ciudad qué medidas tomar.

De acuerdo con el reporte más reciente de SaludData, web de la Alcaldía que registra diversos indicadores sobre la pandemia del coronavirus, la ocupación total de Unidades de Cuidado Intensivo en Bogotá se encuentra en el 85.3%, mientras que la ocupación de las UCI para COVID-19 está en el 81.86%.

“Nos reuniríamos con la alcaldía de Bogotá para ver qué consideraciones tomaríamos en ese caso”, dijo.

Añadió que más cierres de localidades, como ya ocurre en Suba, Usaquén y Engativá, no tienen un efecto generalizado en toda la ciudad. Esto ante la posibilidad de cuarentena total.

“Estamos teniendo una situación en algunas ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín e Ibagué, de crecimiento de casos, como consecuencia de las festividades de diciembre”, agregó