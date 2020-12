¿Por qué contagia más nueva cepa de COVID? Hoy el virus está lejos de el de Wuhan, dice infectóloga

Jeannette Dabanch, infectóloga y coordinadora del Comité de Enfermedades Emergentes de la Sociedad Chilena de Infectología, dijo en Mañanas BLU que la nueva variante de COVID-19 que llegó al país austral es diferente al virus de Wuhan con el que empezó la pandemia . La nueva variante, según las autoridades, llegó con una mujer que arribó a Santiago el 21 de diciembre, proveniente de Madrid tras estar en Dubái y Londres.

"La mutación le da nuevas capacidades al virus para infectar las células humanas. Esta variante la aleja muchísimo de las primeras cepas que aparecieron en Wuhan", declaró la experta.

"De producirse 100 casos por 100.000, se subió abruptamente a 400 casos por 100.000 habitantes", aseguró Dabanch.

En la nueva variante, según la experta hay un cambio significativo que le da facilidades al virus, pero que pone en dificultades a los seres humanos. Lo que ha cambiado, aseguró Dabanch, es una llave que permite infectar las células.

"No es un cambio esperable, no es una mutación esperable. Los virus cada vez que se multiplican produces pequeñas diferentes entre unos y otros. Este cambio, esta variante la aleja muchísimo de sus hermanas, primas, familiares, de las primeras cepas de Wuhan a fines de 2019. Es un cambio inesperado", indicó la especialista.

Dabanch dijo que los investigadores trabajan de manera acelerada para saber si la vacuna contra el COVID-19 será efectiva contra la nueva variante.

"Pareciera ser que no habría impacto en la eficacias de las vacunas, pero quiero hacer un comentario: el virus muta porque se replica, para que se multiplique y se replique necesita a los seres humanos", afirmó la infectóloga.

"Si nosotros le ponemos una barrera, usar bien la mascarilla, evitar los desplazamientos no necesarios, lavarnos las manos frecuentemente y evitar los lugares con alta congregación de personas, el virus no va a tener posibilidad de infectar humanos y no va a mutar", agregó.

"Estamos de rodillas frente al virus y su comportamiento, pero mucho depende también de las personas", complementó.

Escuche a la infectóloga Jeannette Dabanch en entrevista con Mañanas BLU: