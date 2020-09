¿Por qué disminuyó el número de pruebas diarias de COVID-19 en el país?

El Instituto Nacional de Salud reconoció que hay una reducción en la toma de muestras de COVID-19 en el país desde el mes de septiembre, pese a que tiene una amplia capacidad de identificar pruebas en terreno.

Una de las razones es que hay una inconformidad de algunos laboratorios con la tarifa definida por decreto para las pruebas.

En una respuesta dada por el Instituto Nacional de Salud a una petición hecha por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando motoa, la entidad reconoció que se han reducido el número de tomas de pruebas por diversos factores, pero en especial porque los ciudadanos no quieren que les tomen el test.

Una de ellas es inconformismo de algunos laboratorios en la tarifa que ha establecido el Gobierno para el pago de esas pruebas del COVID-19. Otro asunto relevante es el temor del paciente a que tenga discriminación de tipo laboral, social o familiar si resulta positivo para COVID-19 señaló el senador Motoa.

“Otra razón es el inconveniente de tipo administrativo en el reconocimiento del pago de la incapacidad”, fue la respuesta que fue entregada por el Instituto Nacional de Salud al senador.

Se describen algunas de las posibles causas por las cuales se habría disminuido el procesamiento de pruebas en el país:

•Disminución del número de pacientes hospitalizados y en UCI por COVID­19.

•Cambio en el lineamiento con no toma de segunda muestra a los casos positivos.

•Cambio en el lineamiento con toma de muestra solo a los convivientes de alto riesgo, todos los demás deben solo aislarse.

•Disminución de los tamizajes masivos.

•Inconformidad de algunos laboratorios con la tarifa definida por decreto para las pruebas.

•Negativa a realizarse la prueba por discriminación de las personas infectadas, que por haber contraído el virus son despedidos de sus trabajos y señalados en sus lugares de residencia.

•Los trabajadores informales cuyo ingreso depende del trabajo del día a día y no pueden continuar en aislamiento, prefieren salir a trabajar y negarse a realizar la prueba o no esperar el resultado para dejar el aislamiento.

•Dificultades en los trámites y tiempos para el pago de incapacidades por COVID­19.

Según la directora Martha Ospina, el país puede analizar al día 55.174 pruebas tipo PCR repartidas en 26 entidades territoriales y el día que más se tomaron pruebas en Colombia fue el 14 de agosto con 41.337.