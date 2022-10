Por riesgo de coronavirus, Noguera se aisló 10 días antes para proteger a su esposo

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, confirmó que entró en aislamiento preventivo diez días antes de que lo ordenara el Gobierno Nacional ya que atraviesa una situación delicada con su esposo, quien sufre de insuficiencia renal y se expone a un riesgo muy alto en caso de contagiarse de coronavirus.

Noguera De la Espriella dijo que salió de su casa para proteger a su pareja.

"La razón que me motivó es que no podía exponerlo ya que por mi trabajo yo no podía estar aislada completamente. Hubiera preferido tenerlo a mi lado en estos momentos, pero es nuestra responsabilidad cuidarnos entre todos", comentó la mandataria.

Pidió a los atlanticenses acatar la cuarentena obligatoria dada la magnitud de la emergencia sanitaria a nivel local y mundial.